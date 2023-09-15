苑裡前鎮長劉秋東和其子涉借牌標攬自家工程 貪汙起訴

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東任內涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，苗栗地檢署已偵查終結，認定他涉犯對於職務上行為要求賄賂罪、圖利罪、違反政府採購法之詐術投標罪、借用他人名義投標罪，依法提起公訴，目前劉秋東仍在押，全案將於近日移送苗栗地方法院審理，並由法官決定是否續押。

檢方表示，另外劉秋東的兒子涉犯圖利罪、違反政府採購法之詐術投標罪、借用他人名義投標罪，擔任白手套的李姓男子涉犯貪汙

治罪條例之對於職務上行為要求賄賂罪，連同其餘出借牌照投標涉犯政府採購法的林姓女子及兩名余姓男子也都依法提起公訴。

苗栗地檢署指出，全案在去年1月間，經法務部調查局苗栗縣調查站檢具相關資料提出報告，檢方指派劉偉誠主任檢察官、蔡明峰檢察官組專案小組指揮偵辦，今年6月5日展開搜索及傳喚，隔日向法院聲請羈押禁見劉秋東獲准。