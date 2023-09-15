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苑裡前鎮長劉秋東和其子涉借牌標攬自家工程 貪汙起訴

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東任內涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，苗栗地檢署已偵查終結，認定他涉犯對於職務上行為要求賄賂罪、圖利罪、違反政府採購法之詐術投標罪、借用他人名義投標罪，依法提起公訴，目前劉秋東仍在押，全案將於近日移送苗栗地方法院審理，並由法官決定是否續押。

檢方表示，另外劉秋東的兒子涉犯圖利罪、違反政府採購法之詐術投標罪、借用他人名義投標罪，擔任白手套的李姓男子涉犯貪汙

治罪條例之對於職務上行為要求賄賂罪，連同其餘出借牌照投標涉犯政府採購法的林姓女子及兩名余姓男子也都依法提起公訴。

苗栗地檢署指出，全案在去年1月間，經法務部調查局苗栗縣調查站檢具相關資料提出報告，檢方指派劉偉誠主任檢察官、蔡明峰檢察官組專案小組指揮偵辦，今年6月5日展開搜索及傳喚，隔日向法院聲請羈押禁見劉秋東獲准。

經檢方調查，認定劉秋東2018至2022年任職苑裡鎮長期間，透過李姓男子針對苑裡公有零售市場相關3件標案，在決標後向得標廠商要求二至三成不等賄賂，但遭廠商拒絕；另和其子共同向林姓女子、兩名余姓男子借牌投標苑裡鎮公所工程，違反公職人員利益衝突迴避法規定，非法承攬苑裡鎮公所7件工程，獲得約1047萬元工程款及相關不法利益；劉秋東目前仍在押，全案將於近日內移送苗栗地方法院審理，並由法官決定是否繼續羈押。

苑裡前任鎮長劉秋東任內涉嫌貪汙，被苗栗地檢署提起公訴。本報資料照片
苑裡前任鎮長劉秋東任內涉嫌貪汙，被苗栗地檢署提起公訴。本報資料照片
苑裡前任鎮長劉秋東任內涉嫌貪汙，被苗栗地檢署提起公訴。本報資料照片
苑裡前任鎮長劉秋東任內涉嫌貪汙，被苗栗地檢署提起公訴。本報資料照片

貪汙 苗栗縣 檢察官

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