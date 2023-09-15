高雄超商女遭刺30餘刀 法院因「這理由」准押前男友

高雄苓雅區昨晨超商吳姓女店員遭余姓前男友刺殺30多刀，案發15小時後，警方在速食店逮捕正要買漢堡的余男，經一天檢警筆錄審訊後，晚間向法院聲請羈押；法院認為，余男犯下殺人未遂重罪，但說詞避重就輕，且有逃亡之虞等，裁定收押。

據悉，余男落網時，仍聲稱很愛女友，因遭欺負才犯下此案；但警方查出，吳先前因違反保護令，遭羈押1個月，上月底獲釋後，曾和友人透露「想教訓吳女」，所持犯案的魚刀是在案發前1周才購入，疑有預謀犯案之嫌。

但目擊者大樓管理員指出，當時他從監視器發現余男正持刀猛刺23歲前女友吳女，並聽見吳女呼救聲，趕緊衝出來查看，發現吳女爬出超商門口時，身上已滿是鮮血，而余男仍追出壓制，繼續連刺幾刀，管理員見狀驚恐地回頭報警，余男才拿出背包離開超商。

警方後續調查，余曾在其他超商當過店員，並與吳女交往3個多月後，因余男曾對吳女暴力相向，促使吳女提出分手，後因吳持續被余男糾纏騷擾，法院於今年6月26日核發通常保護令，令余不得騷擾吳，並應遠離住處及工作場所至少100公尺。