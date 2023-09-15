高雄超商女遭刺30餘刀 法院因「這理由」准押前男友

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

高雄苓雅區昨晨超商吳姓女店員遭余姓前男友刺殺30多刀，案發15小時後，警方在速食店逮捕正要買漢堡的余男，經一天檢警筆錄審訊後，晚間向法院聲請羈押；法院認為，余男犯下殺人未遂重罪，但說詞避重就輕，且有逃亡之虞等，裁定收押。

據悉，余男落網時，仍聲稱很愛女友，因遭欺負才犯下此案；但警方查出，吳先前因違反保護令，遭羈押1個月，上月底獲釋後，曾和友人透露「想教訓吳女」，所持犯案的魚刀是在案發前1周才購入，疑有預謀犯案之嫌。

但目擊者大樓管理員指出，當時他從監視器發現余男正持刀猛刺23歲前女友吳女，並聽見吳女呼救聲，趕緊衝出來查看，發現吳女爬出超商門口時，身上已滿是鮮血，而余男仍追出壓制，繼續連刺幾刀，管理員見狀驚恐地回頭報警，余男才拿出背包離開超商。

警方後續調查，余曾在其他超商當過店員，並與吳女交往3個多月後，因余男曾對吳女暴力相向，促使吳女提出分手，後因吳持續被余男糾纏騷擾，法院於今年6月26日核發通常保護令，令余不得騷擾吳，並應遠離住處及工作場所至少100公尺。

吳女遭刺殺的半個月前，余男才因違反保護令，遭檢方聲請羈押1個月，於8月28日獲得釋放，但余羈押期滿，疑懷恨在心，曾向友人透露「要教訓吳女」，昨晨前往吳女上大夜班的超商等候，持魚刀猛刺吳女手腳及腹部約30餘刀；但余男落網後，卻對檢警聲稱「我很愛她」是受到欺負，高雄地檢署檢察官晚間向高雄地方法院聲請羈押，經法院裁定核准。

高雄市警察局苓雅分局員警將余姓男子移送高雄地檢署偵辦。記者石秀華／攝影
高雄市警察局苓雅分局員警將余姓男子移送高雄地檢署偵辦。記者石秀華／攝影
高雄市警察局苓雅分局員警將余姓男子移送高雄地檢署偵辦。記者石秀華／攝影
高雄市警察局苓雅分局員警將余姓男子移送高雄地檢署偵辦。記者石秀華／攝影

超商 保護令 女友

延伸閱讀

高雄超商女遭情殺30餘刀命危 前男友法院裁定收押

高雄角頭大同醫院中彈遺1槍20彈　曾犯餐廳槍擊擁8槍　

高雄暗夜飯店地下室洗衣房冒濃煙 警消疏散74人無傷亡

高雄大同醫院傳槍響！61歲男頭部中彈倒臥廁所 直送急診室搶救

相關新聞

國寶總裁朱國榮炒股遭重判16年 他沒按時報到法院發拘票了

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高...

來賓上節目稱「散布不利韓國瑜訊息者收5千」 中天確定要罰60萬元

中天新聞4年前直播節目「大政治大爆卦無色覺醒」，外景現場來賓「強強滾」張銘誌表示散布不利當時總統候選人韓國瑜訊息的人士，...

黨產會追徵大孝大樓7.8億 國民黨打行政訴訟上訴…結果逆轉了

行政院不當黨產處理委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨不服提行政訴訟，一審前年判國民黨敗訴...

高雄超商女遭刺30餘刀 法院因「這理由」准押前男友

高雄苓雅區昨晨超商吳姓女店員遭余姓前男友刺殺30多刀，案發15小時後，警方在速食店逮捕正要買漢堡的余男，經一天檢警筆錄審...

矯正署：北監如有違法虐待 絕不寬貸並追行政責任

台北監獄管理受刑人涉違法虐待，監察院通過糾正北監。矯正署今晚說，配合後續調查，如有違法虐待，勿枉勿縱，絕不寬貸，並就職員...

維護選舉公正公平 檢察總長勉勵澎湖查賄團隊

因應明年總統副總統及立委選舉，檢察總長邢泰釗在澎湖分區座談中，指示選舉查察工作必須做到「宣查合一」，並肯定澎湖地檢署結合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦