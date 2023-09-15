高雄超商女遭刺30餘刀 法院因「這理由」准押前男友
高雄苓雅區昨晨超商吳姓女店員遭余姓前男友刺殺30多刀，案發15小時後，警方在速食店逮捕正要買漢堡的余男，經一天檢警筆錄審訊後，晚間向法院聲請羈押；法院認為，余男犯下殺人未遂重罪，但說詞避重就輕，且有逃亡之虞等，裁定收押。
據悉，余男落網時，仍聲稱很愛女友，因遭欺負才犯下此案；但警方查出，吳先前因違反保護令，遭羈押1個月，上月底獲釋後，曾和友人透露「想教訓吳女」，所持犯案的魚刀是在案發前1周才購入，疑有預謀犯案之嫌。
但目擊者大樓管理員指出，當時他從監視器發現余男正持刀猛刺23歲前女友吳女，並聽見吳女呼救聲，趕緊衝出來查看，發現吳女爬出超商門口時，身上已滿是鮮血，而余男仍追出壓制，繼續連刺幾刀，管理員見狀驚恐地回頭報警，余男才拿出背包離開超商。
警方後續調查，余曾在其他超商當過店員，並與吳女交往3個多月後，因余男曾對吳女暴力相向，促使吳女提出分手，後因吳持續被余男糾纏騷擾，法院於今年6月26日核發通常保護令，令余不得騷擾吳，並應遠離住處及工作場所至少100公尺。
吳女遭刺殺的半個月前，余男才因違反保護令，遭檢方聲請羈押1個月，於8月28日獲得釋放，但余羈押期滿，疑懷恨在心，曾向友人透露「要教訓吳女」，昨晨前往吳女上大夜班的超商等候，持魚刀猛刺吳女手腳及腹部約30餘刀；但余男落網後，卻對檢警聲稱「我很愛她」是受到欺負，高雄地檢署檢察官晚間向高雄地方法院聲請羈押，經法院裁定核准。
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