維護選舉公正公平 檢察總長勉勵澎湖查賄團隊

因應明年總統副總統及立委選舉，檢察總長邢泰釗在澎湖分區座談中，指示選舉查察工作必須做到「宣查合一」，並肯定澎湖地檢署結合機場擺放反賄選宣導立牌之積極作為。檢察總長邢泰釗。圖／報系資料照

因應明年總統副總統及立委選舉，檢察總長邢泰釗在澎湖分區座談中，指示選舉查察工作必須做到「宣查合一」，並肯定澎湖地檢署結合機場擺放反賄選宣導立牌之積極作為。

澎湖地檢署發布新聞稿，民國113年總統副總統及立委選舉分區座談會，昨天在澎湖地檢署舉行，由澎湖檢察長陳佳秀主持，最高檢察署檢察總長邢泰釗、高等檢察署檢察長張斗輝、高等檢察署高雄檢察分署檢察長費玲玲、法務部常務次長黃謀信等人與會，整合澎湖地區相關單位凝聚共識，共同展開各項選舉查察工作。

邢泰釗表示，選舉查察工作必須做到「宣查合一」，反賄選宣導應該「做得早、做得透、做得好」，讓民眾深受感動而勇於檢舉不法，並肯定澎湖地檢署結合台北、台中、高雄地檢署於北、中、南3大機場擺放反賄選宣導立牌之積極作為。他強調選情多變，查賄團隊務須隨時掌握轄內狀況，積極查賄，並注意保持行政中立、嚴守程序正義。

張斗輝表示，查賄是一種態度的展現，離島查賄有其特殊性，澎湖地檢署除針對一般民眾進行宣導外，也結合資源加強對澎湖旅外鄉親反賄選宣導，深入性及普及性值得肯定，顯示澎湖地區查賄團隊已積極展開查察賄選相關佈建工作。

陳佳秀則指出，澎湖秉持查賄「無底線、無上限、無時限」的決心，貫徹「有聞必查、有據必辦」的原則，務求國家的未來是由全民不受干預的自主決定。呼籲民眾，如發現有賄選、選舉、或境外勢力介入選舉等不法的情資，歡迎踴躍檢舉，一起打造優質的選舉環境，守護得來不易的民主價值。