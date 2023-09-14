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屏東藝品店「漂白」黑錢被扣押 法拍精美藝品國庫進帳逾百萬
法務部行政執行署屏東分署昨天執行東港鎮一家藝品店的木雕藝品法拍，關公等13尊木雕、10張木長桌、檜木聚寶盆等藝品被民眾搶拍購得，其中孫悟空烏木雕以最高價18萬1000元拍出，關公、鍾馗、花木蘭、達摩等藝品，也分別以數萬元到10餘萬不等價格拍出，得標者直呼「物超所值」，為國庫入帳141萬7400元。
屏東分署為刺激買氣，拍賣日前一天就開放買家至藝品店及倉庫鑑賞觀覽拍賣標的，有39組人預約到場帶看，25位競買人登記領取號碼牌，讓分署小小的拍賣室座無虛席，其中有在南投縣武界開設民宿的業者，遠道從彰化南下競買，要將標得的大型木雕展示民宿內。
執行法拍的店家是某詐騙案的一名被告，以犯罪所得購入各式藝品開店，欲將不法所得「漂白」，屏東地檢署扣押店內與倉庫的財產，並囑託屏東分署進行變價程序；分署拍定的價金都將交付地檢署，作為日後追徵犯罪所得或犯罪被害人求償之用，地檢署3位檢事官也到場參與。
這件拍賣案也是屏東分署長柯怡如上任後第一件檢囑案件，柯怡如全程在場督軍，希望及時將這些扣押物順利拍出，有助紓解地檢署贓物庫保管空間負擔，也確保將來犯罪不法所得沒收及維護被害人求償權益。
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