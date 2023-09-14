體重破百女扭打中「壓死」欠債女 死者家屬獲賠207萬餘元

桃園有名體重破百的黃姓女子，去年9月間因不滿瘦小的游女欠款數千元未還，雙方爆發口角肢體衝突，扭打過程中仗體型優勢，一屁股坐在對方背上重壓，導致游女大小便失禁、嚴重內出血死亡，刑事部分黃女依傷害致死罪判處徒刑9年6月，游女母親請求損害賠償，民事庭法官裁定黃女應給付207萬5900元。

據悉，游女生前曾向黃女借錢，雖然金額不高，卻一直還不出錢，導致雙方常起口角，去年9月14日晚間10點，游到黃的住處飲酒，過程中談及債務，由於未達共識，從口角演變成肢體衝突，黃以徒手和曬衣架攻擊，見游倒地，還一屁股坐在游身上，導致游的頭部和四肢多處挫瘀傷，肋骨幾乎全壓斷，最後引發低血容性休克死亡。

審理時，黃女僅認傷害犯行，稱一時情緒失控，希望輕判，桃園地院審酌黃女僅認部分犯行，犯後態度不佳，且未與游女家屬和解，今年4月間依傷害致死罪判處9年6月徒刑。死者游女母親請求損害賠償，要求黃女支出喪葬費用新台幣7萬5900元，及精神慰撫金200萬元，總計207萬5900元，而黃女也願意賠償游母所請求的損害。

民庭法官認為，游母所提的7萬5900元喪葬費有支出單據為證，應准許，至於慰撫金部分，斟酌兩造身分、地位及經濟狀況，審酌游母大學畢業、從事美容業、每月薪資3萬元，被告黃女國中畢業、無工作及收入等，認為游母所請求200萬元慰撫金200萬元，並不會過高，全數判准，可上訴。