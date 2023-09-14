獨／預謀犯案？行凶前1周買好刀 超商情殺嫌曾預告友人「想教訓吳女」

高雄市余姓男子昨晨趁吳姓前女友在超商值大夜班時，持刀刺殺吳30多刀逃逸，吳送醫脫險仍在加護病房觀察；余案發後15小時，在速食店買漢堡被警方逮捕；據悉，余聲稱很愛女友，因遭欺負才犯案；警方查出，吳先前因違反保護令遭羈押1個月，上月底獲釋，曾和友人透露「想教訓吳女」，且在案發前1周買了魚刀，疑預謀犯案。

警方調查，昨晨3時30分許，余姓男子（33歲）騎公共腳踏車至高雄市苓雅區新光路前女友吳姓女子（23歲）上大夜班的超商前埋伏，見吳女在店內獨自理貨，無其他客人時，找吳談話未被理會，隨後竟拿出刀子朝吳刺殺。

吳當時被砍受傷血流不止，欲爬出超商門口呼救，余追出壓制再連刺數刀，手腳共被刺30餘刀，大樓管理員聽見呼救聲，趕到超商門口見余拿刀，轉頭報警。

余見有人出現才罷手，若無其事走回超商拿了背包從容離開，重傷的吳女經送醫急救，一度有生命危險，經搶救後脫離險境，但仍在加護病房觀察。

警方調閱監視器追查，余步行離開，一度跑到中央公園公廁換下沾有血跡衣物，昨晚6時30分許以車追人，發現余現蹤在左營區一家速食店排隊買漢堡，喬裝客人進入店內，確認是余男無誤後，一擁而上抓人，並在其身上搜出沾血的魚刀。

余落網後初步聲稱「自己被欺負」，卻未詳細說明行凶動機，當下還眼眶泛紅，因夜間不偵訊，警方今天上午提訊余男；警方問余為何對前女友下狠手、還砍這麼多刀，吳卻聲稱「我很愛她」但受到欺負，隨後堅稱要請法扶律師到場，拖到中午以後才願接受警詢。

據調查，余曾在其他超商當店員，與吳交往3個多月，後來余失業，今年5月打傷吳，吳因遭暴力相向決定分手；但余卻一再邀求復合被拒，吳不堪糾纏聲請保護令，法院6月26日核發民事通常保護令，令余不得騷擾吳，並應遠離住處及工作場所至少100公尺。

7月21日，余跑到超商門口下跪，被警方逮捕依家庭暴力防治法違反保護令罪移送，檢方聲押獲准後起訴。余自7月28日羈押到8月28日獲釋，法院認定他坦承犯行，態度尚可，未施以恫嚇或其他暴力行為，判拘役40天，得易科罰金。

沒想到，余羈押期滿後獲釋，疑不甘因吳女申請保護令，遭保護令束縛還因此被羈押了一個月，懷恨在心，曾和友人透露「要教訓吳女」；警方查出余在案發前1周即買好魚刀，前往吳女上大夜班的超商等候，疑預謀犯案；警詢後依違反家暴法、殺人未遂等罪移送高雄地檢署偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980