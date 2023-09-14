詐團拘禁逼死3人…提示調查證據須8560分鐘 「藍道」緘默拒國民參審

台版柬埔寨求職詐騙案，詐團暴力強控、關押凌虐人頭帳戶提供者，造成3人死亡，檢方依私行拘禁致死、貪汙等罪合併起訴杜承哲等8人，適用國民法官法。士林地方法院國民法官專庭今首開，討論是否行國民參審，法官統計檢方在審前協商會議提出調查證據所需時間，共計8560分鐘，至少得花18個工作天，杜承哲等4人均稱，案情繁雜、需高度專業知識，聲請不行國民參與審判。

「藍道」杜承哲今指出，希望和被害人家屬調解，但他的律師未閱完卷，今天對於是否認罪，先保持緘默不表示意見。「泰勒」薛隆廷否認私行拘禁致死、加重強盜罪，坦承洗錢、私行拘禁罪。「西利亞」洪俊杰和「強尼」王昱傑則稱自己是轉帳手，其他都否認犯行，對於沒有預見拘禁致死。王的律師還稱，如此案行國民參審將解除委任。

杜、薛、洪、王等4人的辯護人今均稱，此案件案情繁複，卷宗多達100多卷，依據協商會議提出的書狀席間，調查時間冗長，依國民法官法第六條一項三款「案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」聲請不行國民參與審判，行通常程序。

受命法官李昭然在統計在審前會議中，加總未來審判程序中「提示檢察官書面調查證據所需時間」共計須8560分鐘，換算至少約142小時，如果每天上班8小時，光此程序就得耗時18天，且還沒計算詰問證人、辯論、評議等程序。

檢方的證據包含，267位詐欺被害人的受騙資料，逐一提示唸出內容每人20分鐘，還有提示此詐團的群組對話紀錄，待證事實為證明藍道杜承哲為本案首腦、泰勒薛隆廷、西利亞洪俊杰為幹部等，Ｓ姐傅榆藺等人在桃園及淡水據點設置前，就用飛機群組討論尋找據點、準備手銬等凶器、使用ＦＭ2等方式「暴力強控」人頭帳號提供者，詐團成員負責驗車、拘禁3名被害人情形，及棄屍狀況等，以及傅榆藺提出死者林男腳部潰爛壞死事實，被害人遭關押後墜樓或其他原因死亡預見可能性。

公訴檢察官今指出，此案討論要對國民法官講解加重結果犯、虛擬貨幣等專業知識，及沒收規定，是否改程序，請法院依法衡量。

被害人家屬也就是參與人3人到場，其中一名律師提出關於「私刑致死罪」可否由國民法官法審理？法官當庭問檢方若切割此部分，可否減少提示調查證據？

檢方稱，此案件有一定脈絡，詐騙集團以強控方式餵藥、凌虐、毆打被害人，應讓國民法官看到來龍去脈，且是刑法57條犯罪動機、手段等量刑因素，不太可能簡化，不贊成分離。杜等4人的辯護人，一致稱不能分割。法官諭知，全案後核辦，被告均還押，參與人請回。