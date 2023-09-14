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林青霞愛店爆爭產風波！「東門興記」女兒告發母親盜領帳戶

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

位於台北市東門市場的港式點心店「東門興記」傳出遺產風波，郭姓女兒控告母親未經全體繼承人同意，涉嫌從共同帳戶盜領款項，台北地檢署檢察官偵查，針對郭母在丈夫過世後，領款購買美金旅行支票之舉，與丈夫無關，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴她。

2017年東門興記郭姓創辦人過世後，引發爭產風波。據了解，女兒認為，母親未經全體繼承人同意，涉嫌偽造簽名及盜用印鑑，從共同帳戶領錢購買旅行支票，去年提告母親涉嫌偽造文書、詐欺取財等罪。

庭訊時，郭母抗辯，她領錢用於丈夫喪葬費用，以及丈夫生前曾指定捐贈百萬給指定廟宇，並且皆附上相關單據佐證。

檢察官對帳發現，其中一筆款項郭母用於購買美金旅行支票，經訊問，郭母拿出一疊旅行支票並供稱，先前住在美國的女兒曾建議她，可以購買旅行支票，作為未來出國探親之用才購買。

檢察官指出，依據民法第550條對於委任關係的規範與目前法律見解分析，郭母與丈夫之間存在委任關係，丈夫過世後，郭母從丈夫帳戶提款，用於支付喪葬費用或是受丈夫指定捐款給特定廟宇，屬於「委任事務之性質不能消滅者」，郭母並未違法。

檢察官也指出，至於郭母臨櫃填寫取款單、領款購買旅行支票等行為，與已故丈夫無關，委任關係已消滅，檢察官針對這部分犯行，依涉嫌詐欺取財、偽造文書等罪起訴她。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

丈夫 檢察官 偽造文書

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