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越南籍女密醫非法幫人「縮乳暈」 還直播手術攬客被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名黃姓失聯女移工日前準備入所收容進行安全檢查時，內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊驚見其胸部有未拆線手術傷口，得知她在被查獲前2小時，才透過疑似外籍密醫在民宅施行「縮乳暈」手術。對此專勤隊立即成立專案小組深入調查，查獲一名阮姓「密醫」非法攬客進行侵入性手術，全案依違反醫師法罪嫌起訴。

專案小組耗時數月跟監追查，發現該名阮姓越南籍國人疑似從事密醫，開設私人美容工作室，遂報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。今年2月見時機成熟，即會同桃園市政府衛生局人員，前往桃園市中壢區民宅執行搜索、扣押，當場查獲「密醫」阮女，扣得多把外科手術刀、麻醉藥、玻尿酸、肉毒桿菌、皮秒雷射機等犯罪事證，並在現場垃圾桶發現大量沾染血跡的外科紗布及使用過的針頭，全案於日前經桃園地檢署依違反醫師法罪嫌起訴在案。

桃園市專勤隊調查發現，阮女是未取得合法醫師資格的越南裔國人，其原來以開立美容工作室為業，後來覺得「美容醫學」利潤較高，2020年起從越南網購醫材，不僅對客戶從事縮乳暈手術，更從事割雙眼皮、施打玻尿酸、肉毒桿菌、埋線拉皮、牙齒美白等侵入性醫療行為牟利。

阮女為快速招攬顧客，還透過臉書直播手術過程，張貼手術前後對比照片，且主打價格低廉、技術精湛、一通電話驅車南下到府服務，開業以來已聲名遠播，除吸引越南同鄉預約消費外，更有本國顧客慕名預約消費。

移民署呼籲，民眾切勿接受無合法醫師資格的密醫進行任何醫療行為，以避免遇有醫療糾紛時，不但自身健康及容貌受損，且可能求償無門。民眾若發現外來人口從事非法活動或工作，可以記錄發現時間、處所及案情，向各地專勤隊檢舉。

專勤隊人員在現場查獲眾多醫材。記者周嘉茹／翻攝
專勤隊人員在現場查獲眾多醫材。記者周嘉茹／翻攝
阮女從越南網購醫材非法進行侵入性醫療手術。記者周嘉茹／翻攝
阮女從越南網購醫材非法進行侵入性醫療手術。記者周嘉茹／翻攝
越南籍阮姓女子遭查獲後呆坐搜索現場。記者周嘉茹／翻攝
越南籍阮姓女子遭查獲後呆坐搜索現場。記者周嘉茹／翻攝
越南籍阮姓「密醫」在網路宣傳非法縮乳暈手術。記者周嘉茹／翻攝
越南籍阮姓「密醫」在網路宣傳非法縮乳暈手術。記者周嘉茹／翻攝

手術 桃園 醫師 越南

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