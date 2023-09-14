外籍男拒檢還衝撞警車 一車3失聯移工全慘了

33歲越南籍武姓男子今年8月某夜借車搭載另2名同鄉外出，行經桃市楊梅區青山六街轉彎時，未打方向燈遭桃市保安大隊員警要求停車盤查，武男擔心車上3人皆為逃逸移工的身分被發現，決定拒檢逃逸，警匪追逐過程甚至駕車衝撞警車，桃園地檢署偵結，依妨害公務罪嫌將武男起訴，並向法院聲請簡易判刑。

起訴內容指出，失聯的武姓越南籍移工上個月16日晚間7點40分，駕著向徐姓友人借來的轎車，搭載2名同鄉外出閒逛，卻在行經楊梅區青山六街，未依規定打方向燈就轉彎，巧遇巡邏行經當地的桃市保安大隊吳姓、賴姓、張姓警員，於是上前攔檢盤查。

武男為避免自己與2同鄉皆為逃逸移工的身分被發現，對於員警停車受檢的要求視而不見，反倒是猛踩油門逃逸，保大警方見狀，立刻開啟警示器、警鳴器由後方一路飛車直追，警匪雙方追逐10餘公里至楊梅區梅獅路附近，武男狠下心駕車衝撞警車，當場造成警車保險桿凹陷脫落不堪用，儘管如此，警方仍奮力將武男等人攔下逮捕，