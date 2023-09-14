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先訂餐再棄單…烤鴨店闆娘玩兩面手法 詐領外送業者補償費

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市經營兩家烤鴨店逄姓老闆娘在疫情期間因生意暴跌，竟玩「先訂餐再棄單」兩面手法，製造假棄單達60多次，再向外送業者詐領棄單補償費共9萬餘元，新北地院法官考量逄女認罪，並已與外送業者達成和解，約定分期賠償，日前依詐欺取財既遂罪判刑4月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，在新北市中和區經營兩家烤鴨店的逄姓老闆娘，與外送業者foodpanda合作，透過平台接受點餐、外送；逄女因偶然得知foodpanda會員選擇以「貨到付款」方式訂餐，若訂單遭棄單，foodpanda再扣除該筆貨款佣金後，仍會將所差餘款補償給商家。

由於兩家烤鴨店自2020年11月至2021年11月於疫情期間，因生意暴跌，逄女竟玩「先訂餐再棄單」兩面手法，以家人手機透過foodpanda向自家烤鴨店點餐，選擇「貨到付款」並出貨製造假棄單多達64次，外送員因聯繫不上消費者、地址錯誤無法取得貨款，致foodpanda誤以為烤鴨店真的遭棄單，將訂單費用的70％補償給逄女製造的假棄單，詐領棄單補償費共9萬1054 元=.

外送業者事後發現訂餐再取消的來電或網路訂購的IP位置多有重覆，察覺情況有異，才追查出上情。

新北地院法官斥責逄女不思正途賺取財物，竟圖一己私利，利用foodpanda補償遭棄單商家的美意，詐取補償款，所為應予非難，考量她犯後坦承犯行，且於法院審理時已與foodpanda調解成立，約定分期給付9萬餘元，確有悔意，日前依詐欺取財既遂罪判刑4月，緩刑2年，仍可上訴。

新北地方法院。圖／聯合報系資料照
新北地方法院。圖／聯合報系資料照

外送員 foodpanda 詐欺 烤鴨

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