台中殯儀館上「醉後的課程」 酒駕累犯鬼月震撼教育有夠毛

今天是農曆7月最後一天，31名酒駕累犯酒駕在告別式場上「累犯道安講習」，希望透過震撼教育，讓累犯在靈堂體會生命無價。

台中區監理所與交通局、台中市生命禮儀管理處在殯儀館舉辦道安講習，由殯儀館人員向學員介紹安置大體入館流程，強調「生命無價」、「醉不上路」。

「在殯儀館上道安講習課程，真的有被嚇到」，酒駕累犯表示，後悔因僥倖酒後開車，當初若多花點費用代駕返家，就不會付出慘痛代價。

交通局說明，市府大力宣導飲酒場所與酒後代駕業者提供媒合平台，截至目前已在台中市4698個飲酒場所提供媒合平台，協助民眾連絡代駕協助返家。

講習由創世基金會鄭講師講授生命禮儀教育，讓酒駕累犯者能夠體驗到生命的脆弱，重新認識生命的可貴，並且同理、尊重與愛惜自己與他人身體，杜絕再犯。