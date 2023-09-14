台中殯儀館上「醉後的課程」 酒駕累犯鬼月震撼教育有夠毛
今天是農曆7月最後一天，31名酒駕累犯酒駕在告別式場上「累犯道安講習」，希望透過震撼教育，讓累犯在靈堂體會生命無價。
台中區監理所與交通局、台中市生命禮儀管理處在殯儀館舉辦道安講習，由殯儀館人員向學員介紹安置大體入館流程，強調「生命無價」、「醉不上路」。
「在殯儀館上道安講習課程，真的有被嚇到」，酒駕累犯表示，後悔因僥倖酒後開車，當初若多花點費用代駕返家，就不會付出慘痛代價。
交通局說明，市府大力宣導飲酒場所與酒後代駕業者提供媒合平台，截至目前已在台中市4698個飲酒場所提供媒合平台，協助民眾連絡代駕協助返家。
講習由創世基金會鄭講師講授生命禮儀教育，讓酒駕累犯者能夠體驗到生命的脆弱，重新認識生命的可貴，並且同理、尊重與愛惜自己與他人身體，杜絕再犯。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言