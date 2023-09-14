基泰大直預售屋消費糾紛 北市受理14件申訴
大直民宅塌陷案引發案外案，有不少民眾購買基泰大直預售屋，發生意外後欲解除契約及質疑工程安全問題引發消費爭議。北市法務局統計，截至今日中午前，已受理14件相關申訴；消保官陳盈全表示，消費者仍可據個案實際情況而有得主張解除契約可能。
陳盈全說，按預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，若賣方未依核准之工程圖樣與說明書標準施工、違反建材設備及其廠牌規格、開工及取得使用執照期限或賣方之瑕疵擔保責任，買方得解除契約與請求賠償房地總價款15%違約金，賠償金額若超過已繳價款則以已繳價款為限。
陳盈全解釋，實務上參照最高法院及新北地院判決等見解，買賣標的物於危險移轉之前，倘若發現有瑕疵存在，而賣家無法另行提出無瑕疵物或擔保除去該瑕疵後再行交付買家，除有但書規定存在，否則買家仍得於危險移轉之前，依法主張拒絕受領並解除契約。
陳盈全表示，基泰大直預售屋的消費者得依具體個案實際狀況，參酌相關規定及司法實務見解，主張拒絕受領並解除契約。
陳盈全呼籲，基泰建設公司應秉持最大善意，遵守承諾從寬處理預購戶解約等事宜，雙方解約爭議可透過協議處理；倘雙方協議不成，消費者得向台北市政府法務局消服中心提出申訴，由市府協助；消費者也可向本案預售屋信託銀行，書面申請不予同意賣方申請動用信託專戶爭議款項。
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