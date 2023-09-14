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工研院內「激戰」人妻廠商 人夫怒告博士研究員判賠50萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

工研院吳姓博士研究員和已婚劉姓女廠商發展出不倫戀，兩人不但多次發生性行為，甚至還在工研院某房間進行一個「激烈的下午」，劉女丈夫劉男發現後，兩人不但沒收斂，還繼續大聊性愛話題、內容露骨。劉男因遭受打擊，就醫後診斷出適應性障礙等，向吳男求償120萬精神慰撫金，新竹地院最後判准50萬元。

劉男主張，他和妻子結婚6年，兩人育有一名未成年子女。妻子因工作關係，在2021年認識在工研院任職的吳男。不過妻子在去年2月開始與吳男發展出不倫戀，兩人在LINE互傳露骨的性愛簡訊，還提及「愛液」、「520大戰」、「沒有第一次舒服嗎？」等語，推估兩人至少發生3次性行為。

劉男指出，他因妻子外遇受到打擊，飽受身心煎熬痛苦，於身心科就醫診斷出罹患適應性障礙合併焦慮與憂鬱情緒，因此向吳男提出120萬元精神慰撫金賠償。

吳男則否認與劉女不正當交往及發生多次性行為，並質疑劉男所提出的LINE對話紀錄翻拍照片真實性。不過法官比對相關證據，認為LINE對話紀錄內容確為吳男與劉女的對話。

法官勘驗LINE對話紀錄發現，去年7月15日，劉女開車至工研院中興院區時，與吳男共赴某房間進行「激烈的下午」，事後吳男擔心自己的表現而頻頻詢問劉女「上個周五，你的體驗有第一次這麼好嗎」、「畢竟你只說我給你一個激烈的下午。」亦可推知吳男與劉女見面發生性行為，且兩人長期不正當交往，並發生至少2次性行為。

法官認為，吳男明知劉女為他人配偶卻故與之交往，侵害劉男配偶權，使劉男因此受精神上痛苦，自得請求賠償，不因刑案通姦除罪化而受影響，最後判吳男需賠償劉男50萬元。

工研院吳姓博士研究員和已婚劉姓女廠商發展出不倫戀，兩人不但多次發生性行為，甚至還在工研院某房間進行一個「激烈的下午」。示意圖／Ingimage
工研院吳姓博士研究員和已婚劉姓女廠商發展出不倫戀，兩人不但多次發生性行為，甚至還在工研院某房間進行一個「激烈的下午」。示意圖／Ingimage

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