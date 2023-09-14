台南7連霸議員蔡秋蘭遭控詐領助理費 檢調傳喚9人說明

7連霸的民進黨籍台南市議員蔡秋蘭被檢舉，涉以親友為人頭詐領助理費，自縣市合併以首屆直轄市議員助理費以來，詐領助理費金額數百萬元，台南檢調據報後，今天清晨持搜索票兵分多路，分別前往其議會辦公室及佳里服務處等6處所搜索，傳喚蔡秋蘭等9人到案說明。

檢方指出，檢調人員持搜索票，搜索議員蔡秋蘭服務處等處所，進一步釐清議員被控涉及相關不法案件；目前全案仍在檢調人員偵訊當中。

據了解，蔡秋蘭被檢舉，涉以親友為人頭詐領助理費，包括兒子、媳婦及妹妹等親友都被當作人頭，向議會詐領助理費數百萬元。檢調人員共傳喚蔡秋蘭在內等8人到案說明。