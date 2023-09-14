快訊

日職／禁暴動！阪神虎最快今封王 上千警力防球迷跳水嗨過頭

威力彩頭獎中數億元！歐吉桑一家三口現身 用夜市新買大背包領走1500萬現鈔

北北桃中高組五捷聯盟 侯友宜：國車國造帶動國家產業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南7連霸議員蔡秋蘭遭控詐領助理費 檢調傳喚9人說明

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

7連霸的民進黨籍台南市議員蔡秋蘭被檢舉，涉以親友為人頭詐領助理費，自縣市合併以首屆直轄市議員助理費以來，詐領助理費金額數百萬元，台南檢調據報後，今天清晨持搜索票兵分多路，分別前往其議會辦公室及佳里服務處等6處所搜索，傳喚蔡秋蘭等9人到案說明。

檢方指出，檢調人員持搜索票，搜索議員蔡秋蘭服務處等處所，進一步釐清議員被控涉及相關不法案件；目前全案仍在檢調人員偵訊當中。

據了解，蔡秋蘭被檢舉，涉以親友為人頭詐領助理費，包括兒子、媳婦及妹妹等親友都被當作人頭，向議會詐領助理費數百萬元。檢調人員共傳喚蔡秋蘭在內等8人到案說明。

蔡的服務處人員轉述，服務處門還沒開，檢調幹員就到了，搜完後也帶蔡議員一起回去，不過不清楚發生什麼事。

台南市議員蔡秋蘭被控涉以親友為人頭詐領助理費，檢調人員今赴其服務處等處所搜索，並傳喚到案說明。圖／本報資料照
台南市議員蔡秋蘭被控涉以親友為人頭詐領助理費，檢調人員今赴其服務處等處所搜索，並傳喚到案說明。圖／本報資料照

延伸閱讀

獨／郭信良同派議員遭搜索 檢調帶回7連霸南市女議員

政治站台遭控曾涉恐嚇 保全公會全聯會理事長嚴正澄清

越南正妹想來台同住 桃園癡情男乖乖開戶險淪詐欺人頭

遭控房屋租客擾鄰 吳淡如揭真相「太看得起我了」

相關新聞

獨／郭信良同派議員遭搜索 檢調帶回7連霸南市女議員

台南市前議長郭信良涉入土地重劃弊案5日遭起訴，同一陣線、去年完成7連霸的民進黨議員蔡秋蘭今傳出被搜索；據了解，檢調清晨分...

「媽的」電影公司被A走1.1億 老闆控這家銀行是最大幫凶

双喜電影發行公司女會計陳玉玲被控侵吞廠商給付款1億1042萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，檢方...

工研院內「激戰」人妻廠商 人夫怒告博士研究員判賠50萬

工研院吳姓博士研究員和已婚劉姓女廠商發展出不倫戀，兩人不但多次發生性行為，甚至還在工研院某房間進行一個「激烈的下午」，劉...

台南7連霸議員蔡秋蘭遭控詐領助理費 檢調傳喚8人說明

7連霸的民進黨籍台南市議員蔡秋蘭被檢舉，涉以親友為人頭詐領助理費，自縣市合併以首屆直轄市議員助理費以來，詐領助理費金額數...

不堪照護中風母壓力大 他拿枕頭摀口鼻再趴上去悶死判8年半

男子陳宗銘不堪照顧中風失能臥床的母親，去年凌晨用枕頭悶死母親後，飲酒撞牆、刎頸試圖輕生，一審依殺害直系血親尊親屬罪判8年...

桃園14歲國中生當車手 來台中猛領89萬警抓人還出動點鈔機

桃園1名14歲黃姓少年家境不優渥，他想快速賺錢聽信同學介紹「領錢」工作，實際卻是擔任詐團車手，9月初上課期間圖接到指令就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦