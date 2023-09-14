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不堪照護中風母壓力大 他拿枕頭摀口鼻再趴上去悶死判8年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳宗銘不堪照顧中風失能臥床的母親，去年凌晨用枕頭悶死母親後，飲酒撞牆、刎頸試圖輕生，一審依殺害直系血親尊親屬罪判8年6月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判陳8年半徒刑，可上訴。

陳（44歲）是獨子，與母親（65歲）相依為命多年，感情融洽，兩人原本彼此照顧生活，但陳母前年中風跌倒後，因嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱，導致臥病在床，生活重擔全都落到陳身上。

陳母2021年12月22日出院返家，由陳獨力照顧，他去年2月11日將母親送到護理之家接受專業照顧，但正值新冠肺炎疫情期間，家屬探視受限，且母親情緒躁動，自行下床跌倒受傷，陳憂心同年月17日再將母親接回家親自照顧。

陳情緒不穩煩心，生活模式又驟變，曾提議「共赴黃泉」，母親未回應，他仍下手。去年2月19日凌晨4、5點，陳趁母親熟睡，用枕頭摀住她口鼻，再趴在枕頭上睡覺，早上6點醒來見母親窒息身亡，即開始飲酒撞牆、割頸自殘，上午9時許才傳訊告訴其他家人

一審認為陳犯案起因於親自照顧母親，又在放手交由專業照護、親情維繫間無法取捨，以至於選擇用極端手段解決困境，和一般逆倫弒親不一樣，而陳家人也認同他照顧母親的辛勞，依法判8年6月徒刑。

案件上訴，高院認為陳飯後只向家人陳述自己的犯罪事實，沒有託人代為自首，且面對警方到場查緝，也未主動坦承犯行，不是用自首減刑規定。

高院指出，陳犯案時沒有精神障礙或心智缺陷，也不適用刑法減刑規定，陳和母親關係緊密、感情良好，也用心照護母親，而他在親自照護的勞累，或交由專業照護的兩難間，無法妥善取捨，才會犯案，認為情堪憫恕而減刑，且一審判決認事用法、量刑均沒有違誤，駁回陳的上訴，仍判處8年6月徒刑。

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男子陳宗銘不堪照顧中風失能的母親，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，高院二審依殺害直系血親尊親屬判他8年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片
男子陳宗銘不堪照顧中風失能的母親，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，高院二審依殺害直系血親尊親屬判他8年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片

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