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桃園14歲國中生當車手 來台中猛領89萬警抓人還出動點鈔機

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

桃園1名14歲黃姓少年家境不優渥，他想快速賺錢聽信同學介紹「領錢」工作，實際卻是擔任詐團車手，9月初上課期間圖接到指令就曠課拿下台中，向一對遭詐老夫妻收取、提領89萬元，巡邏員警見其可疑抓到人，從他背包起獲大量現金，還出動點鈔機清點，詢後將黃送少年法庭審理。

台中第4分局南屯派出所指出，警員黃靖憲、謝昊哲9月6日執行超商巡邏勤務，經南屯區黎明路1間超商發現有1名少年站在ATM前不斷重複領錢，又將領出現金放入包包中，因行徑太過可疑主動上前盤查。

黃姓少年一開始向警方謊稱，自己是利用暑假到洗車廠打工，但因為沒有帳戶就，就由雇主將薪資先匯到別人帳戶，他再去「借用」提款卡領出來，還說他知道現在很多詐騙，這些錢他領出來都是自己要花的。

但警方發現黃手上整疊提領的明細，每一筆高達數萬元，前前後後黃就領了36萬元，顯然和他自稱暑假打工薪資有相當大出入，加上黃男外觀、聲音明顯稚氣未脫，和警方談話時也越講越心虛。

警方更直言「你第一天當車手，但我們不是第一天當警察」，從整個明細、提領狀況，一打去問銀行就知道了，警員也苦口婆心跟他說「你自己辛苦賺的錢，如果就被人騙走做何感想？」「你就是詐團的一個棋子」。

黃最後嘆了一大口氣，說了聲「好吧！」隨即交出後背包，並拿出一疊一疊千元大鈔，數量多到令警方也傻眼，還必須找來點鈔機清點，確認包括收取的現金53萬元，提領的36萬元，一共取得贓款89萬元。

黃並向警方坦承，他因單親、家境不優渥，為了想快速賺錢才在同學介紹下從事「領錢」工作，當天周三上課臨時接到詐團通知，他才曠課臨時搭高鐵從桃園南下台中領錢，並向一對受騙老夫妻自稱是司法替代役，收了53萬元、5張提款卡後，再至超商領出36萬元。

警方通知黃的媽媽到場陪同製作筆錄，黃母驚覺兒子加入詐團當車手難過的無法置信，黃也後悔當場落淚，警詢後依洗錢、洗錢等罪嫌送台中地院少年法庭審理。

黃姓國中生後來想不出理由，只好坦承當車手，從包包掏出贓款89萬元。記者曾健祐／翻攝
黃姓國中生後來想不出理由，只好坦承當車手，從包包掏出贓款89萬元。記者曾健祐／翻攝
黃姓國中生從桃園曠課，南下台中領取贓款89萬元。記者曾健祐／翻攝
黃姓國中生從桃園曠課，南下台中領取贓款89萬元。記者曾健祐／翻攝

車手 超商 薪資

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