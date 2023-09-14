影／屏東省道假日夜飆氣焰囂張 高雄男群組揪團警逮7人並扣車

屏東縣境省道近來出現一群夜間飆車族，以懸掛偽造車牌或遮蓋方式逃避查緝，枋寮警方查出，住高雄市的30歲曾姓男子以網路通訊軟體號召同好，利用假日深夜時段在東港、潮州鎮及枋寮鄉等道路筆直的省道來回競速飆車，前天逮捕曾姓男子在內的7名嫌犯，其中一對徐姓兄弟涉嫌吸毒，訊後移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局自暑期7月1日起針對危險駕車行為規畫重點勤務，增加執法強度綿密勤務作為，局長蔡文峰交付刑警大隊及各分局務必強力執行取締危險駕車行為，針對易發生危險駕車路段及改裝車聚集處所，編排執行巡邏；枋寮警方發現曾姓男子以網路通訊軟體號召同好，利用假日深夜段選定屏東縣境道路筆直的省道來回競速飆車，組專案小組偵辦。

警方調查，曾等7人都是30歲上下的年輕的改裝競速車愛好者，經濟狀況不錯，為逃避警方查緝，競飆時，除利用變造車牌或安裝其他器具的方式遮掩車牌外，加入群組的成員都要由曾先行過濾；因感覺屏東警方最近查緝的緊，一度換到台南。