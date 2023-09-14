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獨／郭信良同派議員遭搜索 檢調帶回7連霸南市女議員

聯合報／ 記者莊曜聰吳淑玲林伯驊／台南即時報導

台南市前議長郭信良涉入土地重劃弊案5日遭起訴，同一陣線、去年完成7連霸的民進黨議員蔡秋蘭今傳出被搜索；據了解，檢調清晨分頭出擊，一早7點多抵達南市議會、她位於佳里區服務處等地，搜索帶回相關文件，案由疑與助理費有關，不過蔡的服務處人員低調說「不清楚發生什麼事」。

據了解，調查局幹員7點多就抵達蔡秋蘭的服務處兼住家，查找相關文件資料，並當場傳喚蔡秋蘭到案，另批幹員則前往市議會，進入蔡秋蘭的議員研究室搜索，不過離去時，似乎沒拿著大量資料。

蔡的服務處人員轉述，服務處門還沒開，檢調幹員就到了，搜完後也帶蔡議員一起回去，不過不清楚發生什麼事。

65歲蔡秋蘭1998年就以無黨當選市議員，後來加入民進黨，一路連任，不過2014年台南市議會正副議長選舉時，國民黨李全教當選議長、民進黨郭信良選上副議長，她被質疑沒有遵守黨團「技術性亮票」的決議、有跑票嫌疑，遭報請黨中央開除黨籍，2018年以無黨參選依然連任，但她向法院提起確認黨籍存在之訴，2020年獲判勝訴，恢復民進黨籍，去年2月時還開記者會澄清自己「100％民進黨籍」。

蔡秋蘭被視為親近立委陳亭妃、前議長郭信良，去年2月她與立委陳亭妃成立聯合服務處，去年底民進黨團決定推出邱莉莉、林志展拚正副議長，起初黨團內部會議同票，蔡秋蘭也與陳怡珍、陳秋萍等人未投票。

民進黨台南市議員蔡秋蘭今天傳出被搜索，檢調人員一早前往她位於佳里區服務處。記者莊曜聰／攝影
民進黨台南市議員蔡秋蘭今天傳出被搜索，檢調人員一早前往她位於佳里區服務處。記者莊曜聰／攝影
民進黨台南市議員蔡秋蘭今天傳出被搜索，檢調人員一早前往她位於佳里區服務處。記者莊曜聰／攝影
民進黨台南市議員蔡秋蘭今天傳出被搜索，檢調人員一早前往她位於佳里區服務處。記者莊曜聰／攝影

郭信良

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