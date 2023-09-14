爆黑人陳建州涉性騷挨告 大牙周宜霈今北檢出庭

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署上午以被告身分傳喚大牙，庭訊約半小時結束，訊後僅表示「謝謝大家關心」便離去。

大牙日前曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾。北檢考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，因此將黑人告大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦。