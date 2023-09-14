台64線聯結車變換車道不慎 撞轎車轉180度逆向止停

今天上午沈姓男子開著一輛聯結車，行經台64線西向8公里變換車道不慎，追撞謝男所駕駛一輛汽車，導致謝男人車旋轉180度逆向止停內側車道，所幸現場無人受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，沈姓男子（58歲）今天上午7時18分左右駕駛一輛聯結車，途中行經台64線西向8公里時，從內側車道往右變換車道時不慎追撞前方謝男（69歲）所駕駛的一輛汽車，導致謝男人車180度旋轉，逆向止停在內側車道。