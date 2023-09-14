北市大安區里長為議員候選人辦餐敘 賄選罪起訴

北市大安區龍圖里長蕭萬居，涉嫌於去年9月30日，以每桌1萬元的價格，舉辦餐會邀約同區25位里長、選民，替後來高票落選的大安、文山區市議員候選人高揚凱助選，台北地檢署今依違反公職人員選罷賄選罪，將蕭男與和高男競選總部副主委周銘鴻2人起訴。

至於高揚凱部分，檢方認定餐會是蕭、周2人所辦，高男並不知情，僅到場尋求支持，因此將他不起訴。

檢方調查，去年9月中旬，周男因知悉蕭男為大安區里長聯誼會會長，因此2人商議雙方各出一半，以每桌1萬、席開5桌的方式，藉口舉辦大安區里長聯誼會名義，於同月30日替高男舉辦餐敘助選，並由蕭男出面邀約共25位大安區里長及選民參加。