疫情期間妨礙徵用口罩 他帳戶裡100萬先扣住再繳庫
加利科技公司負責人林明進在新冠疫情期間，規避衛生福利部徵用醫用口罩，遭裁罰100萬元，林不繳錢，行政執行署台北分署強力執法，罰鍰現已全數追回，昨天也完成入帳程序。
加利科技公司於2020年1月自大陸地區進口非醫用一般口罩，與一般醫用口罩混充交付衛福部，衛福部認為林違反傳染病防治法規定規避及妨礙徵用醫用口罩，加上加利公司為林獨資設立，林故意妨礙徵用，加重裁罰他100萬元。
台北分署說，林因未繳納罰鍰，衛福部2023年5月間將案件移送台北分署，台北分署受理後，迅速調查林名下財產狀況並核發扣押命令，經銀行回覆足額扣押存款。
台北分署今年7月核發執行命令，要求銀行將扣押款項解繳移送機關收取入庫，衛福部日前通報台北分署款項已收訖，昨日則辦好入帳程序。
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