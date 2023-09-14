印尼籍女看護下海打工被警查獲 面臨遣返下場

台南市警二分局據報，在中西區保安路某旅館常有不明外籍女子出入，昨天下午3時許聯合查察勤務中，在旅館7樓房間內查獲劉姓男客與印尼籍女子從事性交易，兩人一開始以男女朋友回應，經分開詢問後破綻百出，她才坦承來台從事看護工，面臨遭遣返的下場。

市警二分局中正派出所調查，劉是在網路社群發現有性交易訊息，聯絡並約定時間前往旅館與女方從事性交易，雙方談妥以50分鐘3200元從事全套性交易，同時，現場查獲剛使用完的保險套1個、潤滑液1瓶及交易所得3200元等證物。

當時員警敲門多時，劉及38歲印尼籍妮女才神情慌張開門，一開始還以男女朋友回應，惟經員警分開詢問後，雙方對其出身、住所等均不清楚破綻百出，員警又在垃圾桶內發現使用後保險套，及放在床頭潤滑液等物品，兩人才乖乖配合，被員警帶回。