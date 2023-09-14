印尼籍女看護下海打工被警查獲 面臨遣返下場
台南市警二分局據報，在中西區保安路某旅館常有不明外籍女子出入，昨天下午3時許聯合查察勤務中，在旅館7樓房間內查獲劉姓男客與印尼籍女子從事性交易，兩人一開始以男女朋友回應，經分開詢問後破綻百出，她才坦承來台從事看護工，面臨遭遣返的下場。
市警二分局中正派出所調查，劉是在網路社群發現有性交易訊息，聯絡並約定時間前往旅館與女方從事性交易，雙方談妥以50分鐘3200元從事全套性交易，同時，現場查獲剛使用完的保險套1個、潤滑液1瓶及交易所得3200元等證物。
當時員警敲門多時，劉及38歲印尼籍妮女才神情慌張開門，一開始還以男女朋友回應，惟經員警分開詢問後，雙方對其出身、住所等均不清楚破綻百出，員警又在垃圾桶內發現使用後保險套，及放在床頭潤滑液等物品，兩人才乖乖配合，被員警帶回。
經警方詢問後，劉、妮女2人依違反社會秩序維護法各裁罰3000元外，妮女非法工作項目不符部分則依違反入出國及移民法解送專勤隊收容，辦理遣返事宜。同時，警方持續追查有無幕後不法仲介經營分子溯源查辦。
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