前法官轉律師被指定任國民參審辯護人 嘉義法院：非貶抑其他律師

司法院長許宗力9日參加律師節，脫口「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙」引發議論，全國律師聯合會聲明，呼籲要求合理計付國民法官法案件的「律師酬金」；嘉義地院、台灣高等法院前法官張道周最近轉任律師，擔任嘉義地法首件國民法官酒駕致死案被告辯護人，受關注 。

有媒體報導首件依國民法官法審理的公共危險案件，指定的辯護人張道周是法院認為「最適合人選」，法院特別發新聞稿說明，承審法官分發此案後，請書記官電話詢問被告是否自行選任辯護人，被告不自行選任後，承審法官依據國民法官法施行細則第13條第1項規定，為被告指定「適當辯護人」。

記者來電詢問該案進行，並詢問何以指定律師張道周為辯護人理由。法院發言人被動受訪情形下表示，依據國民法官法施行細則規定，參酌張道周過往經歷，認為是「適當」人選，因而指定。並非「主動」向媒體「推薦」，也非如報導過度解讀，指稱是法院認定「最適合人選」，而有貶抑其他律師從業人員之意。更非所謂「禮遇前法官」等與法律無涉考量。對這則報導引發對其他律師從業人員貶抑之誤會，特此致歉、澄清！

張姓男子1月間被控在東石鄉酒駕，撞死機車騎士遭起訴，應行國民參與審判，嘉義地院日前分案，辯護人由前台灣高等法院法官轉任的律師張道周擔任，張道周2000年到2016年在嘉義地方法院當法官，辭法官轉任律師回嘉開業，事務所周六開幕，接下首件國民參審辯護人。