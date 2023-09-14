球棒暴打母親頭臉慘死不滿被「關起來」 他聲請移病監最終結果曝光

中度精神障礙的吳姓男子9年前拿球棒暴打母親頭臉部，導致粉碎性顱骨、臉骨骨折及顱內出血而死亡，判刑16年定讞並於執行前監護5年，他2020年監護期滿移至監獄服刑，去年請求移送病監或醫院醫治被拒，向宜蘭監獄提行政訴訟，一審吳敗訴，案件上訴後，台北高等行政法院認為裁定吳敗訴確定。

吳患有中度精神障礙疾病，懷疑父母欲將他送到精神醫療院所強制治療，雙方常發生爭執；他2014年4月3日晚間11時許再度和父親口角，父親離家前往辦公室休息，他轉向與母親爭執，隔日凌晨1時許拿鋁製球棒重擊坐在沙發上的母親頭部8次以上，母親因頭臉部外傷併粉碎性顱骨、臉骨骨折、顱內出血，最終中樞神經性休克而死亡。

吳犯後逃離現場，直到哥哥清晨發現母親倒臥血泊氣絕身亡，吳被逮時不斷說「我沒病，是家人強制就醫造成我心裡創傷」，新北地方法院依殺害直系血親尊親屬罪判刑16年，令執行前入相當處所監護5年定讞。

吳2015年4月到基隆南光醫院執行監護處分，直到2020年4月期滿移至監獄執行有期徒刑，持續在獄中接受醫師門診、開藥治療，他去年聲請移送病監或醫院醫治，但宜蘭監獄以他病況穩定、定期就診而拒絕，吳不服申訴也被駁回。

吳提行政訴訟，宜蘭地院一審判決敗訴；案件上訴，吳認為宜蘭監獄未經專業醫療機構鑑定，就認定他無移送病監的必要，但獄方只讓他繼續服藥不讓病情惡化，無法讓他矯治、培養社會生活能力。

吳說，他在宜蘭監獄只是「關起來」，而沒有專業治療，對他不是最佳的處置，認為在監所會中斷南光醫院的治療，5年成效將付之流水；他經過南光醫院治療已建立病識感，了解誤殺母親是傷天害理的行為，造成心理極大負擔及自責，老父親安心他心理狀態失衡，病情惡化，不辭辛勞每周到宜蘭接見探視，穩定情緒，父愛偉大令人心酸，指一審未依實際狀況將他移送病監或醫院，判決違誤。