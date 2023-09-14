張之豪說他「整天在搞錢玩樂」 謝國樑提告不起訴

基隆市議員張之豪去年9月間在臉書貼文，指當時的基隆市長候選人謝國樑「整天在搞錢玩樂」等文字，被謝控告涉嫌違反選舉罷免法，意圖使謝不當選。基隆地檢署偵查後，認為市長侯選人品性可受公評，張的貼文內容並非憑空杜撰，內容是引自媒體報導再加以評論，處分不起訴。

謝國樑在去年競選基隆市長期間提告，指張之豪去年9月27日晚間在個人臉書貼文，提及「今天，新聞說，謝國樑，在同個地址，登記有9間不同的公司。整天在搞些有的沒的，玩槓桿、玩財務、玩各種東西，就是沒空去立法院上班。所以，榮登立院蹺班王。」

謝國樑認為張的貼文足以毀損他的名譽，貶損他的人格及社會評價，並影響市長選舉選風及選民判斷而生損害於公眾，控告張涉犯修正前公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選而散布謠言或傳播不實之事」及刑法公然侮辱、加重誹謗罪。

檢方偵辦時，謝國樑具狀撤回告訴乃論的妨害名譽告訴，檢方依刑事訴訟法處分不起訴。

謝國樑控告張之豪涉嫌違反選罷法部分，張在檢方偵訊時辯稱，臉書所寫內容都是曾經看過的新聞報導，並非憑空杜撰，貼文中也寫「新聞說」，所寫內容都是可受公評之事。

查方查出，電子媒體曾發表標題為「謝國樑住處有15家公司」、「公督盟點謝國樑『翹班王』」、「9辣妹尾隨，謝國樑夜店被拍」、「棄政從商！謝國樑1.47億加碼華聯，變身影視大亨」等報導，足認張之豪辯詞並非全然虛妄。