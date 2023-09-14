防假訊息介入選舉 6都專案辦

為防ＡＩ、深偽技術（deepfake）影響總統大選，最高檢察署指示六都共七個地檢署成立「ＡＩ生成或深度偽造假訊息案件處理中心」，專案查辦相關案件，全國重大假訊息案則由台北地檢署專責。近期傳出一名前立法委員被假造影音談選情，檢方密切蒐證中。

法界人士說，美國、日本及東南亞都有深偽介入選舉案例，愈靠近投票愈容易發生，應防患未然，選罷法原規定意圖使人不當選刑度五年以下，已修法為以深偽技術影響選舉最高判刑七年；有辦案人員說，以往查處假訊息常被質疑「選擇性辦案」，政府大動作設專責人員，耐人尋味。

據了解，檢方推動專人專辦，希望以公權力讓假消息影響減至最低，若假影音介入選舉，辦案單位可初步鑑定後命令移除、下架、究責，不過目前未有具體案源。

六都處理ＡＩ、深偽假訊息介選專案人員，包括新北、士林、桃園、台中、台南、高雄、橋頭地檢署的主任檢察官及檢察官。

此外，全國重大假訊息案由台北地檢署處理，選前一個月，十七名主任檢察官、檢察官將全天值班處理。