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金山小編猝死國賠案 地方法院判區公所賠373萬元
新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，陳嘉緯的父母向基隆地方法院提出國家賠償訴訟，聲明被告金山區公所應給付共新台幣836萬餘元，法院日前判決須給付共373萬餘元。
金山區公所主任秘書陳其泓回應表示，9月8日已經收到基隆地方法院的判決書，尊重法院判決。目前與法制單位、委任律師研議，是否上訴仍待相關單位討論後再決定。
根據基隆地方法院8月30日宣判主文，被告金山區公所應給付原告陳嘉緯的父親陳國煌新台幣104萬5545元，及自去年1月13日起至清償日止，按週年利5%計算利息。
此外，金山區公所應給付原告陳嘉緯的母親江麗紅269萬1752元，及自去年1月13日起至清償日止，按週年利5%計算利息。
對於一審判決感想，陳國煌晚間接受中央社記者電訪說，時代力量立法委員王婉諭國會辦公室明天上午10時30分會在立法院舉行記者會，屆時他出席說明。
陳嘉緯疑過勞猝死，家屬請求國賠，新北市政府決議拒絕賠償，陳國煌去年5月25日在委任律師關治維等人陪同下，前往基隆地院提出國家賠償訴訟，聲明金山區公所應給付共新台幣836萬餘元。
金山區公所自民國106年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室職員經營社群，陳嘉緯109年8月4日在家中猝死，得年29歲。
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