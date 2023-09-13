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不爽被警用偵防車按喇叭 台中男秒掏空氣槍恐嚇遭判刑3月

中央社／ 台中13日電

陳姓男子今年5月間開車行經台中市潭子區時，因不滿警方的偵防車對他鳴喇叭，竟在路口亮出空氣槍恐嚇，警方循線將他逮捕送辦，台中地院審理後，依恐嚇罪判處3個月徒刑、得易科罰金。

台中市政府警察局保安警察大隊今天表示，第1中隊謝姓警員於今年5月15日下午4時多，駕駛偵防車執行公務，行經台中市潭子區環中東路時，見前方1輛白色自小客車停在路中央，立即鳴喇叭示警。

警方持續駕駛偵防車於環中東路與福貴路口停等紅燈時，白色自小客車自後方突然停在一旁，駕駛並降下副駕駛座車窗，手伸出窗外持槍恐嚇後開車逃逸，警方立即陳報大隊部調查。

警方依循車籍資料，當天晚間由第1中隊分隊長王中和率隊前往車主地址查緝，涉案的陳男恰巧要開車外出購物，警方當場攔下盤查，並在車內副駕駛座下方置物箱內，查獲仿貝瑞塔手槍空氣槍1支（經鑑識中心鑑驗不具殺傷力）、彈匣1個、瓦斯鋼瓶1瓶及BB彈1瓶。

警方全案依涉嫌恐嚇及違反社會秩序維護法，將陳男函送台中地檢署偵辦，案經台中地方法院審理後，依恐嚇罪判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

恐嚇 台中市 警察

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