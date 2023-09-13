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5000名變6600名 桃園明年度備選國民法官人數增加

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

國民法官今年上路，桃園首宗審理外甥殺舅命案，已於本月1日宣判。由於距離2024年剩下不到數月，桃園市民政局今天從181萬名市民抽選明年度的備選國民法官，同時也應桃園地院要求，將備選人數從5千名提高到6千6百名，預計將審大溪女女戀縱火命案和中壢裝潢工殺人命案。

桃園市民政局指出，國民法官制度落實主權在民觀念，希望在審判中加入來自各行各業國民法官的經驗、看法，與法律觀點彼此激盪，使判決結果更貼近民意，促進國民與司法審判的相互理解信賴。

民政局依據桃園地院指定日期（2023年9月5日）為基準，篩選基準日之前符合年滿23歲且連續居住4個月以上的桃園市民，取得181萬餘人的大水庫資料後，再以電腦隨機抽選一定名額備選法官。由於備選法官還須經過法院審核關卡，去年民政局抽選5千人經法院審核只剩4千1百餘人，因此法院今年特別要求提高備選人數，最終抽出6千6百人。

民政局表示，抽選過程由副局長藍品畯擔任主席，也邀請桃園地院庭長張宏任、桃園地檢署檢察官李孟亭和桃園律師公會祕書長劉衡見證，一切公開公正，後續備選國民法官資格審核事宜，則由桃園地院辦理。

桃園市民政局今天在院、檢、辯3方代表見證下，完成明年度備選國民法官初選工作。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局今天在院、檢、辯3方代表見證下，完成明年度備選國民法官初選工作。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局今天在院、檢、辯3方代表見證下，完成明年度備選國民法官初選工作。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局今天在院、檢、辯3方代表見證下，完成明年度備選國民法官初選工作。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局今天在院、檢、辯3方代表見證下，完成明年度備選國民法官初選工作。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局今天在院、檢、辯3方代表見證下，完成明年度備選國民法官初選工作。圖／桃園市民政局提供

桃園 國民法官

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