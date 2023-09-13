中油員工監造放水收回扣 還和廠商合作浮報工程款被訴

中油公司石化事業部前鎮儲運所吳姓監造人員涉嫌收取得標廠商賄款，在驗收工程時「放水」，還另與承包商合作，浮報預算金額，詐取工程款161萬元，雙方再按約定成數朋分，高雄地檢署偵結，今依涉嫌貪汙治罪條例，起訴吳男及行賄包商共6人。

檢廉調查，吳男為鎮儲運所公用組監造人員，負責辦理驗收、結算等履約管理業務，2019年起，他利用監造前鎮儲運所工程勞務採購案機會，向得標得蔡姓、孫姓、鄭姓等包商收取102萬元賄款，藉此護航標案廠商通過驗收。

另外，吳男還與洪姓廠商合作，浮報工程結算金額，等工程款核撥後，再按照約定案比例朋分。

廉政署南部地區調查組去年7月獲報後，發動多波搜索，檢廉查出，吳男從2019年至2021年間，光從廠商收取的回扣、詐領的工程款項，就獲利158萬5235元，為了擔心財產來源不明遭調查，部分款項還存入友人名下的人頭帳戶。