獨／富士康廣告李泰龍吸金7.5億出庭 被害人：交保後搞神隱盼重判

台灣最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，檢調查出負責人李泰龍利用旗下三公司，以保證年利率30％，吸金7.5億元，李一審被判刑9年、公司罰金1.1億元，全案上訴二審後，昨天開庭，自救會許姓會長出庭控訴，李在一審時承諾交保，會處分財產賠償被害人，未料卻神隱，請法院「重判」。

富士康廣告公司吸金案，昨天在台中高分院開庭，由受命法官劉婉輪審理，李泰龍在兩名律師陪同下出庭應訊，李不認有檢察官指控的詐欺犯行，但承認有違反銀行法，也對檢察官聲請調閱證人筆錄無意見。

自救會許姓會長昨天也在被害人的陪同下出庭，也向法官表示，一審審理時，李泰龍當時向自救會承諾，若法院同意交保，會出面處分公司財產，以賠償被害人，當時自救會的14名被害人，才願意向法官出具連署書，同意讓李交保，未料李在去年獲50萬元交保後，即行方不明，也沒有賠償被害人，顯然毫無悔意，希望法院「加重判刑」。

李泰龍則解釋，當初跟檢調自首時，即把公司交給自救會，交保後發現，公司要不回來，也沒有資產可以賠償給被害人，加上他平常出入都需「注意自身安全」，而且許姓會長當初也是公司幹部，也屬於共犯，如今卻被責任推卸給他，不過他願意接受法律的制裁，只因手頭上沒錢，所以沒有繼續跟被害人聯絡。

許姓會長則說，李的說詞只是「障眼法」，而且李過去的主管、員工、財務人員仍有經營公司，李顯然仍有影響力、權力可處理賠償，卻卸詞將責任推給第二任的自救會。

法官聽完雙方與檢察官的意見後，認為此案仍有證人筆錄等證據需要調閱，裁定候核辦。

台灣最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，檢調查出負責人李泰龍，以旗下富士康廣告、日立光電、星合科技等三家公司，以各式廣告吸引投資人，保證年利最高30％，吸金超過7.5億元，後續收購金礦咖啡也倒閉。