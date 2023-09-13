彰化21歲男多次酒駕終闖大禍 地檢將交國民法官審理

彰化縣21歲顏姓男子酒駕入獄，出監不到6天又酒後騎機車載朋友，未料自撞農地圍籬，友人傷重到院前死亡，顏男酒測值高達1.31毫克，彰化地檢署偵結，今依刑事訴訟法及國民法官法提起公訴。

起訴書指出，顏男過去因酒駕，被台中地院、彰化法院各判決3個月有期徒刑，兩案經台中地法裁定執行3個月有期徒刑，2021年8月30日易科罰金執行完畢，未料顏男又酒駕，被台中地院判刑6個月有期徒刑、彰化地院判處5個月徒刑，兩判決經彰化地院裁定應執行10個月徒刑，誰知顏男入監服刑，今年3月25日出監。

顏男同月31日無照騎車出門，到田尾鄉某宮廟前和朋友飲酒，隨後載許姓友人回家，行經埤頭鄉興農村時自撞路邊農地圍籬摔車倒地，他受皮肉傷，許姓友人撞到頭部，送醫到院前死亡。警方到醫院為顏男實施吐氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精濃度為每公升1.31毫克，明顯超標違法，依公共危險罪嫌移送偵辦。