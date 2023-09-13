保障辯護權！刑事訴訟法將修法明定列入這些

高雄地檢署7年前辦貪汙案，在偵查庭上扣押律師的手札，律師聲請發還遭駁，向高雄地方法院聲請撤銷處分也被駁回。憲法法庭去年判刑事訴訟法第416條第1項違反憲法保障訴訟權意旨，司法院院會今通過刑事訴訟法第245條、第245條之1修正草案，確立偵查中辯護權範圍及限制方式與救濟途徑。

修正草案將函請行政院會銜，送請立法院審議。

司法院表示，憲法法庭2022年憲判字第7號判決揭示，被告或犯罪嫌疑人於受訊問時，應受有效協助與辯護保障，因此辯護人有在場、筆記及陳述之權，才能維護訴訟權；基於有權利即有救濟的憲法原則，偵查中辯護權受限制時，應賦予被告或犯罪嫌疑人及其辯護人向法院聲明不服、請求救濟的機會。

偵查中辯護權的範圍及限制方式與救濟方式，在外國有多種立法模式，在國內也長期有爭論。司法院表示，綜合審、檢、辯、學及偵查機關等各界意見，本次修正重點包括草案第245條第2項，依憲法法庭判決意旨，明文確立偵查中辯護人的筆記權，強化實質有效辯護功能。

另外在草案第245條第2項，參酌檢察機關辦理刑事訴訟應行注意事項，明定偵查實施者得就辯護人的在場權、筆記權、陳述權，為單項或多項及全部或一部的限制或禁止；草案第245條之1則是依憲法法庭判決，賦予被告、犯罪嫌疑人及其辯護人，得對於偵查實施者就辯護權所為之限制，有向該管法院聲請撤銷或變更之權，並規定聲請撤銷或變更之程序及效力。

促成修法的憲法法庭判決，源於律師陳明賢2016年6月15日陪同莊姓被告偵訊，檢察官以陳的筆記過於詳細、當日另有證人待訊、恐有違偵查不公開原則為由，要求陳留下筆記並且不得繼續記錄。陳不服，提出聲請撤銷檢察官的扣押處分，但遭駁回確定，同年9月向大法官聲請解釋憲法。

憲法法庭認為憲法保障人身自由與訴訟權，刑事被告享有依正當法律程序原則、受法院公平審判的權利，在訴訟上尤應保障充分的防禦權，且自人民因犯罪嫌疑而受到犯罪偵查時起，即應受有效的保障，亦包括被告或犯罪嫌疑人享有由辯護人有效協助與辯護的權利。