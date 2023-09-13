誆稱研發強大AI軟體被Google挖角 他騙親戚175萬判全部吐回

台中林姓男子向許姓親戚誆稱自己研發出強大的AI軟體，並因此受美國Google公司延攬進去當工程師，還開價出售AI軟體一半所有權，許答應後砸了175萬元購入才驚覺被騙，且多次催討對方都不還錢提告；法院查，許有提出匯款、協議佐證，判處林應給付許一共175萬元，可上訴。

許男主張，林男2021年初騙他說自己研發出功能強大的廣告AI軟體，並受延攬進入Google公司，準備要和Google的AI工程師一起繼續研發，他信以為真同年3月22日就搭應林，出資175萬元跟他買所謂「AI軟體」一半的所有權、替林支付買房尾款。

許男說，直到後來才發現，林男自稱研發出AI軟體、任職Google公司根本都是假的，這才驚覺上當受騙，後因考量彼此是親戚關係，在林男懇求下雙方另簽訂協議書，約定由林返還175萬元。

未料林男拖延1年多仍不肯還錢，他經多次口頭催告都無效，在透過律師函催告3日內返還，但至今都沒收到一毛錢，因此對林提民事侵權、返還不當得利，求償175萬元；對此，林男表示根據當時簽立的切結書，他同意付給許175萬元。

法院審酌，許男有提出雙方協議書、存摺、收款證明等，認為許求償有依據，判處林應給付許175萬元。