越南洗頭店妙齡女借雙胞胎姊居留證 搞錯細節暴露身分

越南籍失聯女移工阿蓮（化名）在宜蘭洗頭店工作，移民署人員盤查時自稱在宜蘭念書，出示居留證記載卻是台中某大學，原來在台中念書的是雙胞胎姊姊阿香（化名），2人長相一模一樣，才用這招掩護阿蓮的非法身分；移民署將全案依涉犯偽造文書罪函送地檢署，檢方日前偵結，處分不起訴。

據了解，今年29歲的阿蓮2021年左右來台，在新北某間工廠從事製造業，薪水實在太低，2022年3月間便離開工廠，成為失聯移工；雙胞胎姊姊阿香今年2、3月間來台攻讀研究所，由於2人長相神似，便將居留證借給妹妹，被人盤查時可以瞞天過海。

移民署專勤隊指出，阿蓮今年4月許到宜蘭某間越式洗頭店工作，5月遭到民眾檢舉，疑似是失聯移工，專勤隊員5月底到店盤查，阿蓮曾模擬演練，胸有成竹的表示自己來台念書，有居留證為證；專勤隊員詢問是在哪裡念書，阿蓮自然而然地回答「宜蘭」，卻忘了居留證上記載的是「台中」，當場露餡。

專勤隊員將阿蓮帶回，進一步調查才發現全案真相，請阿香到宜蘭相認；姊妹2人6月間在專勤隊聚首時，由於長相太過神似，外人完全分不出彼此，移民署人員皆嘖嘖稱奇。

專勤隊將阿蓮阿香姊妹依涉犯偽造文書罪，函送宜蘭地檢署偵辦，檢方日前偵結，2人都處分不起訴；該洗頭店店長雖也被蒙在鼓裡，但非法聘僱事實明確，專勤隊依就業服務法函送主管機關續處；阿蓮則在6、7月間被遣返回越南。