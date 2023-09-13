台南工程公司欠稅149萬 負責人卻開票上千萬償債被管收

台南西港區一工程公司滯欠103、104年度營利事業所得稅及營業稅等149萬元，行政執行署台南分署調查，許姓負責人因跳票信用不佳，擔心遭強制執行，不但借用他人帳戶，甚至以公司名義支付個人債務上千萬元，認他故意不履行且隱匿財產，台南地院昨下午裁定管收。

台南分署調查，該工程公司滯欠102年度營業稅罰鍰、104年度營業稅、103、104年度營利事業所得稅，經南區國稅局佳里稽徵所移送台南分署強制執行，尚欠149萬4185元。

行政執行官林仲立調查發現，該公司負責人雖名義登記為林姓女子，惟56歲許姓男子為實際負責人。該公司於2014年至2015年間自公司銀行帳戶轉入林女個人帳戶，轉出金額高達1千多萬元。

經訊問其資金流向，許說，因為公司跳票信用不佳，為怕強制執行，所以使用林女帳戶，並提出有關帳冊資料。據查，資金去向部分是償還私人借貸、車貸及卡費。

台南分署也查出，2014年至2015年間以公司支票給付第三人達2千多萬元，其中多達千萬元用在清償許個人債務。許辯稱，這是公司營運向第三人借錢。

台南分署昨天通知許到場，經執行官訊問後，認定他符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置，並將他移送台南地院聲請管收，法官裁定准予管收。