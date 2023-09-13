快訊

iPhone 15哪時入手好？網曝「最佳購買時機」：省錢又不怕災情

台積電新技術助攻超微AI晶片MI300 向封裝業丟出震撼彈

接單接到手軟！保誠「兒童神單」才剛改版 昨突「停止受理」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南工程公司欠稅149萬 負責人卻開票上千萬償債被管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南西港區一工程公司滯欠103、104年度營利事業所得稅及營業稅等149萬元，行政執行署台南分署調查，許姓負責人因跳票信用不佳，擔心遭強制執行，不但借用他人帳戶，甚至以公司名義支付個人債務上千萬元，認他故意不履行且隱匿財產，台南地院昨下午裁定管收。

台南分署調查，該工程公司滯欠102年度營業稅罰鍰、104年度營業稅、103、104年度營利事業所得稅，經南區國稅局佳里稽徵所移送台南分署強制執行，尚欠149萬4185元。

行政執行官林仲立調查發現，該公司負責人雖名義登記為林姓女子，惟56歲許姓男子為實際負責人。該公司於2014年至2015年間自公司銀行帳戶轉入林女個人帳戶，轉出金額高達1千多萬元。

經訊問其資金流向，許說，因為公司跳票信用不佳，為怕強制執行，所以使用林女帳戶，並提出有關帳冊資料。據查，資金去向部分是償還私人借貸、車貸及卡費。

台南分署也查出，2014年至2015年間以公司支票給付第三人達2千多萬元，其中多達千萬元用在清償許個人債務。許辯稱，這是公司營運向第三人借錢。

台南分署昨天通知許到場，經執行官訊問後，認定他符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置，並將他移送台南地院聲請管收，法官裁定准予管收。

台南分署昨天通知許姓男子到場，經執行官訊問後，認定他故意不履行且有隱匿財產等管收事由，將他移送台南地院聲請管收，昨下午裁定管收。圖／讀者提供
台南分署昨天通知許姓男子到場，經執行官訊問後，認定他故意不履行且有隱匿財產等管收事由，將他移送台南地院聲請管收，昨下午裁定管收。圖／讀者提供

台南 強制執行 財產

延伸閱讀

外匯仲介收入 要課營業稅

影／基泰給1億安置受災戶跳票？董事長辭職無法匯錢 北市府怒了

彰化女商人欠稅71萬 鄰東海大學30坪房產遭強制賣出681萬

新北男買賣黃金帳戶進出數億元 拒繳稅款遭管收

相關新聞

高雄男月花3萬追愛 認兩人交往換來對方1句「我愛的是錢」

高雄林姓男子追求女性友人，不僅贈送三餐、飲料、禮物，還每月給3萬養女方，雖然以「寶貝」稱呼女方，但總得不到對方相對應回應...

宜蘭養護機構女院民掐死病友 符合減刑標準仍判12年

宜蘭林姓女子是縣內某養護機構的多年院民，去年底懷疑機構工作人員霸凌她，竟遷怒病友，掐死極重度身心障礙的張姓女子，犯後還多...

8旬翁遭騎樓排水管絆倒送醫不治 攤販二審仍判1年

高雄郭姓肉圓攤販承租店面在騎樓私設排水管線，致林姓8旬老翁經過時被絆倒摔跤，隔天送醫後不治，高雄地院一審依過失致死判郭男...

台南工程公司欠稅149萬 負責人卻開票上千萬償債被管收

台南西港區一工程公司滯欠103、104年度營利事業所得稅及營業稅等149萬元，行政執行署台南分署調查，許姓負責人因跳票信...

嘉檢查賄首創納入社區關懷站 查賄大數據分析這個族群高危險

總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動，檢方分析2018年1月至2023年6月公職人員選舉...

一早就想找「傳播」被嗆捅人12刀 共犯落網賠錢換11年6月刑

男子林學儒欲找傳播小姐，卻與另名男子林政賢在LINE群組上口角，林政賢稱人就在桃園某KTV，林學儒通知友人鄭家瑋前往，結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦