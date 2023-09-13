一早就想找「傳播」被嗆捅人12刀 共犯落網賠錢換11年6月刑

男子林學儒欲找傳播小姐，卻與另名男子林政賢在LINE群組上口角，林政賢稱人就在桃園某KTV，林學儒通知友人鄭家瑋前往，結果林政賢遭兩人圍毆、還身中12刀，傷重不治。桃園地方法院原依殺人罪判鄭13年6月徒刑，台灣高等法院審酌鄭在一審時就賠償被害家屬20萬元，二審時又拿出200萬元，被害人表示不再追究，今改判11年6月刑。

同案的林學儒去年即被判處14年徒刑定讞。

林學儒2020年3月8日早上8點多想找傳播小姐，卻因故和林政賢槓上，他找來鄭家瑋前往KTV尋釁，見林政賢自包廂走出，2人及各持摺疊刀上前捅人。死者父親事後提告，桃園市警桃園分局將兩人移送桃園地檢署偵辦。

鄭家瑋在偵查、前審準備程序時一度辯稱無意殺人，但桃園地院認為胸、腹腔內有心、肺、肝、膽、腸、胃等維持呼吸及重要生理機能的臟器，有一般常識的人都知道，案發時他已24歲，卻推諉不知，判他13年6月徒刑。

檢察官和鄭皆上訴，鄭仍否認殺人犯意，高院認為死者的致命傷害在胸、腹和背部，是鄭多次刺殺的部位，認定鄭確實有殺人之不確定故意。考量鄭已經賠償且被害家屬不願意再追究，因此減為11年6月徒刑。本案得上訴。