8旬翁遭騎樓排水管絆倒送醫不治 攤販二審仍判1年

高雄郭姓肉圓攤販承租店面在騎樓私設排水管線，致林姓8旬老翁經過時被絆倒摔跤，隔天送醫後不治，高雄地院一審依過失致死判郭男1年；高雄高分院今天駁回上訴，維持原判，可上訴。

高雄地方法院審理時，郭男辯稱林翁本身有多種慢性疾病，長期服用藥物副作用致嗜睡、頭暈等，因此無法排除因自身疾病或藥物致突然昏迷倒地，且監視器也沒拍到林翁遭水管絆倒畫面。

但法官經勘驗附近監視器畫面，發現林男在被絆倒前後步伐正常，且水管疑似有被拉扯跡象，並無服藥暈眩狀況，加上鑑定法醫也稱林翁死因與跌倒有相當因果關係，據此不採信郭男說詞。

法官審酌郭男不僅未循正當管道解決承租地點排水系統不良問題，且違反行政法規利用騎樓作為工作場所，私設排水管阻礙交通，營業結束後也沒把水管收起來，導致林翁遭絆倒頭部受創，隔天上午即呼吸衰竭、心跳停止，經送醫仍宣告不治，依過失致死罪判1年。台灣高等法院高雄分院今天依原審認事用法並無不妥，駁回上訴。全案仍可上訴。

一審判決指出，郭男民國106年起承租林園區王公路1處騎樓經營肉圓店，且因營業地點排水不良，又另外裝設1條排水管，打烊後則另外將水管收到角落。

郭男109年12月3日下午結束營業後未收好水管，林翁晚間出外買宵夜返家行經騎樓，左腳不慎遭水管勾住，身體左側先撞擊肉圓店鐵捲門後，即正面朝下倒地撞到頭部；林翁雖經路人攙扶稍微休息後返家，但隔天上午便因劇烈頭痛失去呼吸心跳，經送醫急救仍於1個月後因多重器官衰竭死亡。

由於林翁經解剖鑑定，認定其跌倒時，大腦右枕葉底部發生對撞性腦挫傷、腦髓腫脹，大範圍傷及腦幹軸突，形成瀰漫性軸突損傷，但因當下沒有立刻完全阻斷，遲至隔天上午才完全阻斷造成呼吸衰竭、心跳停止，送醫不治。林翁家屬據此對郭男提出過失致死告訴。