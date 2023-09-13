見友有錢有小三竟動歪腦筋 高雄5煞擄人勒索上訴1在逃

高雄薛姓男子眼紅陳姓友人有錢又有小三，竟夥同林、蘇、魏、陳等4人計畫製造假車禍擄走陳男，並誆騙陳男小三配偶找來蘇等3人自大陸來要殺害他，陳委由薛交涉支付50萬元才獲自由，事後，檢警循線逮捕薛等4人，其中魏男仍在逃，而薛4人一審判4年8月不等徒刑，二審上訴遭駁回。

判決書指出，薛男與陳男相識，常約薛茄萣住所餐聚，某日薛對林姓友人說，「陳作組頭有錢，睡人家老婆，可以把他綁起來，用這條跟他要錢，他不會報警」誘使林男參與擄人勒贖計畫，由林找來蘇、魏、陳等3人，藉口陳男小三配偶尋仇，將陳男擄走後，歐打電擊逼他花錢消災，再由薛男趁機出面協調取款。

事先，薛將陳男照片、車號告知林，由林轉告其餘3人，事成後會均分款項，並告知於去年7月22日執行計畫。

當天下午，假冒大陸歹徒的蘇、魏、陳3人先至薛家小巷埋伏，林則同薛在住處與被害陳男進行飲酒餐聚，當晚陳男離開薛家後，蘇等3人便按計畫製造假車禍，暴力帶走陳男至台南市白河山區拘禁。

「我們要到山上，把你活埋!」魏男恫嚇陳說，對方花了50萬人民幣要陳的命，而從大陸找他們來的人，正是他的小三老公。

過程中，受害陳男欲開啟車門逃離，蘇、魏以束帶束縛陳手指，蘇手肘還勒住陳頸部，徒手毆打他頭部還電擊臀部，抵達山區後，歹徒陳男則持金屬甩棍在旁揮舞威嚇陳，揚言要將他活埋，接著，魏男恫嚇陳「要砍掉你哪一隻手指頭?」並作勢下劈砍斷陳信銘指頭。

陳經一陣驚魂後，蘇、魏詢問他在茄萣有誰能出面協調，陳遂提出薛男人脈甚廣，可出面當和事佬，經聯繫後，薛、林同行在白河區虎仔墓談判，事實上全按薛計畫佯裝達成協議，隔日由受害陳男偕薛支付50萬元了事，在魏要求下，陳當場先交付3萬元獲釋放，後經報案，檢警抽絲剝繭逮捕薛等4人送辦，不過，魏男仍在逃通緝中。

法院審酌，薛等4人均有正當工作，竟擄走陳男恐嚇、傷害，讓他身心受創財物損失，而薛為本案發起人，犯後狡辯否認犯行，林、蘇及陳3人則坦承犯行，分別判處薛4年8月；林3年10月；蘇3年10月；陳3年8月；而4人不服上訴，二審結果出爐，全遭駁回。