名模包翠英節目提27年與他分分合合 他前妻告侵害配偶權卻敗訴

資深名模包翠英遭控侵害配偶權，遭交往27年的男友高崇正前妻泰國籍高姓女子，提告求償連帶賠償50萬元。士林地方法院認為，高女提出包翠英在電視節目上提告「分分合合」，且無其他證據證實離婚前2人就交往，原告舉證不足，判決敗訴。

高女主張，她知道包翠英是高崇正前女友，她與高崇正結婚後育有1子，婚姻存續期間，懷疑高崇外遇但遭否認，高崇在她回泰國期間，以未履行同居義務提離婚訴訟，後續因疫情無法入境，遭一造辯論判准離婚。包翠英2020年間在命運好好玩節目上，自承和高崇正交往27年，認為侵害配偶權，2人應連帶賠償50萬元。

高崇正、包翠英主張，雖曾斷斷續續交往，但高崇正2010年到海外就職，結婚後無與包翠英有同居、交往或姓和不軌情行，原告對所主張婚姻存續期間，翠英明知菇有配偶還交往一事負舉證責任。另，媒體報導「搶子風波」新聞，原告自述在2016年5月出境前從高的手機發現2人同居證據，全案請求權時效已消滅，若受不利判決，則主張以代墊的撫養費抵銷。

判決指出，高崇正與前妻2013年結婚，隔年生下1子，高以前妻未履行同居義務，2017年訴請離婚，2019年法院判准離婚確定。

法院認為，高女應舉證包有侵害配偶權故意或過失，包翠英於2020年間在媒體採訪或節目上，皆稱不知高崇正已婚，與男友交往分分合合，還隱瞞她在泰國結婚生子，抗辯非無稽，此案無證據證明包翠英明知或因過失不知高崇正已婚身分，而有不正當交往情事。

法院認為，高女以包翠英在「命運好好玩節目」表示和男友交往27年，發現男友劈腿她才是被害人等陳述為證，顯然未持續交往，且藝人在節目上會發揮節目效果，未必完整精確說明客觀事實，原告舉證不足，未能證明高崇正婚姻存續期間，2人有交往同居等侵害配偶權行為，原告之訴無理由，原告之訴駁回。