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男猛刺前女友30刀逃逸 判決曝光...曾因「無暴力行為」獲釋

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄即時報導

32歲余姓男子今清晨跑到吳姓前女友任職的超商，朝吳女狂砍30刀，吳女傷重倒臥血泊，送醫仍未脫險，警方正全力追緝余男；吳女曾聲請保護令獲准，今年7月余男違反保護令，被警方逮捕並收押，8月法院認為他「沒有暴力行為」，判刑拘役40天，未料判決出爐不久，余就涉嫌持刀追砍前女友。

據了解，高雄市家防中心是在今年5月接獲通報，社工接案後，聯繫吳女，提供情緒支持，並與吳女討論安全計畫，如更換工作時間、地點、攜帶防身器材，上下班路線的規劃等，持續追蹤個案的生活狀況。

吳女聲請的保護令今年6月核准，期效則為兩年，未料余男無法走出情傷，今天凌晨繼續騷擾吳女，最後以激烈手段傷人。

外界質疑保護令效果無法保護被害人，員警認為，保護令其實有效，如果沒有保護令，警方也無法在當事人受騷擾的時候逮捕對方，甚至羈押，不讓傷害擴大。

以余男案例來說，今年7月他在保護令生效後，同月21日跑到吳女任職的超商門前「下跪」，警方獲報後逮捕余男，並經檢方依違反保護令罪聲押獲准，今年8月15日起訴移審法院續押。

不過，法院審理後，認為余男坦承犯行，態度尚可，且沒有對吳女施以恫嚇或其他暴力行為，認為他違反保護令的行為不重，最後僅判拘役40天，得易科罰金。

因余男羈押天數為40天，被判拘役也是40天，他未在上訴，羈押天數可以折抵刑期，目前余男形同自由身。

官警認為，「再好的制度遇到特殊個案還是會失靈」，遇到不遵守法律制度的人，他也只會當「那只是寫著文字的一張紙」，難以強制個案的行為，。會遵守的就會遵守，不理會保護令的人，還是我行我素。

員警說，違反保護令罪，若罪責重大恐面臨羈押，在重罰下，可以約束大部分人，畢竟沒人犯罪被押，但情緒過於激動者，難以約束行為，確實有保護令不能處理的問題。

高雄市婦幼隊長林鑫宏表示，民眾聲請保護令核准後，若相對人對聲請人做出騷擾行為，可依違反保護令罪逮捕，保護令是對被害人一個保障，但反過來說，法院會核准就代表對方具有威脅性，仍要提高警覺，面對情感問題，如衛福部就有提供男性諮詢專線，希望可以協助解決情感上的困擾。

吳姓女子在超商工作時，遭前男友涉嫌刺殺手腳30刀，由救護人員送醫。記者林保光/翻攝
吳姓女子在超商工作時，遭前男友涉嫌刺殺手腳30刀，由救護人員送醫。記者林保光/翻攝

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