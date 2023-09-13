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假律師收5萬幫出庭5次 自稱法國法學博士仍被起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中簡姓男子不具律師資格，卻以5萬元報酬受張姓男子委託，代替張出庭5次處理民事和解，結果被法院發現簡根本是假律師予以告發，簡矢口否認，辯稱自己有法國法學博士、文化大學碩士學歷，但檢方認定他受委任、幫出庭，偵結依違反律師法起訴他。

檢方起訴指出，簡男（45歲）明知無律師證書，2022年5月20日竟向張姓男子表示可代為處理和社區管委會之間的民事和解，並向張收取5萬元報酬後簽訂委託書。

全案經台中地院審理期間，簡男就以張的告訴代理人名義，分別於同年5、6、7、8月到庭，代替張男和管委會洽談和解，以此方式替張辦理民事訴訟事務牟利，結果被台中地院發現他根本不具律師資格，經向台中地檢告發才曝光。

檢方訊時，簡男矢口否認違反律師法，辯稱自己經營某商務顧問公司，是法律相關事務，自己為負責人已經營3年多，他沒有律師資格，但他是法國的法學博士畢業，文化大學法律碩士，沒有念大學。

簡還說，張男的民事官司因和之前律師解除委任，後由他承接訴訟，當時承審法官也同意由他擔任訴訟代理人，且他和張簽的委任只有協商，因為沒有律師願意幫忙出庭，所以他才會幫忙出庭。

檢方查，律師法第127條立法理由中，所謂「訴訟事件」是指民事、刑事及行政訴訟事件，且「辦理訴訟事件」非單指具體民、刑、行政訴訟繫屬法院後之審判程序，代為辦理當事人出庭，而是涵蓋起訴前撰寫書狀及其他訴訟相關行為。

檢方認為，若不具律師資格，卻受人委託約定報酬製作書狀、代理出庭，並於訴訟中有所主張，就是違反律師法第127條規定的「訴訟事件」。

檢方認定，簡男受張男委託處理管委會和解，其具有代理權，另簡還連續以訴訟代理人身分出庭5次，不採信其辯詞，偵結依無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪嫌起訴他。

檢方依違反律師法起訴簡男。記者曾健祐／攝影
檢方依違反律師法起訴簡男。記者曾健祐／攝影

律師 民事訴訟

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