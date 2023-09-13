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宜蘭養護機構女院民掐死病友 符合減刑標準仍判12年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭林姓女子是縣內某養護機構的多年院民，去年底懷疑機構工作人員霸凌她，竟遷怒病友，掐死極重度身心障礙的張姓女子，犯後還多次試探鼻息，確認被害人已無生命跡象才離去。法官審酌，林女患有精神疾病符合減刑標準，但所犯罪刑非輕，判處有期徒刑12年。

判決書指出，林女2007年起，就因重鬱症、精神分裂症等疾病就診住院，2010年11月間，被安置在宜蘭某養護機構。2022年9月中旬到下旬，林女兩度與其他院民吵架甚至打架，10月下旬因為想爬牆進護理站拿饅頭，被工作人員移到3樓保護室，情緒低落。

11月4日上午11時50分許，林女原本躺在3樓保護室床上，看到張女在門外探頭，招手讓她進入室內，下床關上房門，挪動床鋪擋住門口，隨後將張女拉到地上，用雙手大力掐住脖頸，直到約1小時後張女失去生命跡象，仍不斷試探氣息、加重掐脖力道、抬起張女頸部往地上摔，確認是否已經死亡。

林女殺死張女後，將床移開，敲打房門讓工作人員持磁扣開門，中午12時48分許直接走出保護室，毫無遮掩的意圖；照護員56分許發現躺在地上的張女，急忙送醫，仍於下午2時半許宣告不治。院方透過監視器畫面發現事情經過，報警處理，將林女移送法辦。

林女表示，長期遭到工作人員霸凌，被關進保護室後認為自己死路一條，才下手殺害張女。養護機構人員證稱，林女功能性尚可，有時會幫忙洗碗筷、倒尿等，但會因此提出不合規定的要求，若不答應就會被記恨；她有時情緒不穩，會與其他院民衝突，或是找工作人員麻煩。

陽明交大附醫鑑定，林女多年酗酒，認知功能退化，即「酒精失智症」，病識感不佳，思考缺乏彈性且容易偏執多疑，這可能是長期與他人起衝突的原因；基於她長年認知功能缺損，鑑定認為本案發身時，林女的辨識違法與行為能力已經顯著減低。

根據刑法第19條第2項，因精神障礙或心智缺陷導致辨識違法或行為能力顯著減低者得減刑。法官認為，林女的身心狀況雖符合減刑標準，但犯罪情節重大、危害治安程度非輕，不宜過於輕縱，考量她坦承犯行也有悔意，判處有期徒刑12年。

判決書另外指出，林女病識感不高，服藥服從性不佳且缺乏家庭支持系統，為避免再次因身心狀況造成危害，林女服完有期徒刑或被赦免後，須由相當處所監護4年，以達到個人矯正治療及社會防衛之效。

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宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 情緒 精神疾病 酒精

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