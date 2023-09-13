消失了？男拿2罐啤酒被控竊盜 檢不起訴：他兩手空空出超商
今年，台北市某一超商店員盤點貨品時，察覺數量有異，調閱監視器後發現，一名林姓男子曾從冰箱取出兩罐啤酒，再走到監視器死角，最終兩手空空離開超商。該超商提告林涉嫌竊盜罪，檢察官偵查，考量監視器畫面未能證實林竊盜，罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
據了解，案發當天，店內攝影機拍攝到林走進便利超商，從冰箱取出兩罐啤酒的畫面，不過，林接著再走到監視器未能拍到的另一個角落，面朝死角、背對監視器，最終空手離開超商。事後，超商店員盤點貨物，發現啤酒數量有異，調閱監視器後，認為林行徑可疑，報警處理。
案件移送至台北地檢署，林向檢察官辯稱，案發後，他曾再次返回店內把啤酒放回貨架上，檢方並未採信林的說法。由於超商監視器未拍攝到林持著未結帳的啤酒走出店外的畫面，考量罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
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