快訊

在學生「回頭重考」占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

iPhone 15登場 蘋果與台廠布局印度面臨成果驗收期

消失了？男拿2罐啤酒被控竊盜 檢不起訴：他兩手空空出超商

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年，台北市某一超商店員盤點貨品時，察覺數量有異，調閱監視器後發現，一名林姓男子曾從冰箱取出兩罐啤酒，再走到監視器死角，最終兩手空空離開超商。該超商提告林涉嫌竊盜罪，檢察官偵查，考量監視器畫面未能證實林竊盜，罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

據了解，案發當天，店內攝影機拍攝到林走進便利超商，從冰箱取出兩罐啤酒的畫面，不過，林接著再走到監視器未能拍到的另一個角落，面朝死角、背對監視器，最終空手離開超商。事後，超商店員盤點貨物，發現啤酒數量有異，調閱監視器後，認為林行徑可疑，報警處理。

案件移送至台北地檢署，林向檢察官辯稱，案發後，他曾再次返回店內把啤酒放回貨架上，檢方並未採信林的說法。由於超商監視器未拍攝到林持著未結帳的啤酒走出店外的畫面，考量罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

監視器 超商 冰箱 竊盜 檢察官

延伸閱讀

當自己冰箱？桃園男2度進超商悠哉「拿了就吃喝」 下場慘了

王家梁生日收「荒謬大禮」 尬喊：還好沒人一起搭電梯

影／沒監視器也能抓肇逃 警用一招破案揪出逃逸者

爺爺以為大狗欺負孫子怒拿板凳狠砸教訓！監視器曝委屈真相：其實牠救了小主人

相關新聞

網紅的媽又偷了！她否認但監視器拍到她拿走1萬6千水晶包

網紅「反骨男孩」成員孫生的母親孫莎麗四處行竊，多次被判刑，去年8月又竊取價值1萬6800元的水晶手拿包，警方查獲，將她移...

許宗力「散沙說」惹議 前高院法官接國民參審辯護人受關注

司法院長許宗力9日參加律師節，脫口「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙」引發議論，全國律師聯合會聲明，呼籲要求合理計付...

消失了？男拿2罐啤酒被控竊盜 檢不起訴：他兩手空空出超商

今年，台北市某一超商店員盤點貨品時，察覺數量有異，調閱監視器後發現，一名林姓男子曾從冰箱取出兩罐啤酒，再走到監視器死角，...

高雄男聽命詐團騙取46萬放廁所 「抵債淪車手」下場GG

高雄張姓男子因積欠自稱「阿成」的男子債務，竟加入阿成所屬的詐騙集團，去年11月初，張男佯稱是社會局人員致電蔡姓女子，謊稱...

獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果曝光

台灣大學醫學系111學年度錄取一名同系蘇姓在校生，而李姓高中應屆畢業生是「落榜頭」，不滿台大未排除在校生或增額錄取，導致...

水房洗錢近44億 12人改判有罪

葉姓男子等十四人在高雄美術館特區豪宅架設水房，協助賭博網站洗錢，經手金流達近四十四億元台幣，被檢方依洗錢、組織犯罪等罪起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦