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許宗力「散沙說」惹議 前高院法官接國民參審辯護人受關注

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

司法院許宗力9日參加律師節，脫口「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙」引發議論，全國律師聯合會聲明，呼籲要求合理計付國民法官法案件「律師酬金」；前台灣高等法院法官張道周最近轉任律師，擔任嘉義地方法院首件國民法官參審案件，酒駕致死案件被告辯護人，受關注。

張姓男子1月間被控在東石鄉酒駕，撞死機車騎士遭起訴，應行國民參與審判，嘉義地院日前分案，辯護人由前台灣高等法院法官轉任的律師張道周擔任，張道周2000年到2016年曾在嘉義地方法院當法官兼發言人，辭法官轉任律師回嘉義開業，事務所周六開幕，接下首件國民參審辯護人。嘉院說，張道周是最適合人選。

嘉義地院說，張男沒錢請律師，院方指定辯護人，按嘉義律師公會提供有意願擔任國民參審律師名單，指定上月剛轉任律師的張道周，公會徵詢張道周同意承擔辯護人任務。張道周說，已與當事人訪談，22日將與院檢協商，全力以赴，做好指定辯護人角色，協助法院公平審判。

司法官訓練所第38期結業的張道周，台大法律系畢業、留美法律博士，曾任嘉義地院庭長、法官，台中地院庭長，高等法院台中分院法官，司法院刑事廳調辦事法官，台灣高等法院法官。

張道周台大畢業考上司法官，有感於公部門堅守崗位，是台灣民主化與司法改革欠缺基礎建設，投身司法審判，歷經台灣民主化多年後，社會蓬勃發展，網路世代來臨，他說，深覺社會溝通參與重要性，毅然辭法官，以律師角色重新出發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前台灣高等法院法官張道周最近轉任律師，擔任嘉義地方法院首件國民法官參審案件，酒駕致死案件被告辯護人。圖／張道周提供
前台灣高等法院法官張道周最近轉任律師，擔任嘉義地方法院首件國民法官參審案件，酒駕致死案件被告辯護人。圖／張道周提供

律師 司法院 嘉義 國民法官 司法改革 許宗力

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