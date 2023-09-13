獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果曝光

台灣大學醫學系111學年度錄取一名同系蘇姓在校生，而李姓高中應屆畢業生是「落榜頭」，不滿台大未排除在校生或增額錄取，導致他就讀機會被排擠，提訴願被駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院認為李的總分未達最低錄取標準，不因其他考生身分而有異，判李敗訴，可上訴。

台大醫學系是不少學子第一志願，但去年出現2名缺額，一人是繁星計畫學生，另一人是台大醫學系學生想體驗「面試快感」而參加考試，並列為正取名額，當時引起熱烈討論。

李去年通過台大醫學系第一階段篩選，再參加第二階段指定科目甄試，總分為75.97分，未達最低錄取標準76.02分，結果不錄取；他不服提申訴、訴願都失敗，提行政訴訟救濟。

李主張，台大醫學系放榜前即接獲檢舉指蘇本就是台大醫學生，卻未揭露身分、報名參加考試，且蘇也表明不會登記就讀志願序，加上繁星計畫學生，將有2名缺額，但校方卻沒有任何處置，也沒有增列被取名額，導致他沒有錄取，成為落榜第一名。

李認為教育部核定台大醫學系錄取名額為50人，校方應依法足額錄取，且蘇刻意隱匿身分，口試也故意不說明身為在籍生，違反校方招生須知規定，入學生同時在台大有2個以上學士班學籍者應退學，但醫學系接獲檢舉仍錄取蘇，顯然違法，請求法院撤銷不錄取處分，重新核定最低錄取分數，撤銷蘇的報考及錄取資格，並作成錄取他的處分。

台大指出，根據司法院釋字第626號解釋，基於大學自治，大學可以自行訂定入學資格條件篩選學生，且憲法保障不包括人民請求給予入學許可、提供特定教育；再者，依大學辦理招生作業要點、簡章等規定，考生甄選總成績未達最低錄取標準，雖有名額也不錄取，李總成績75.97分，而最低錄取分數為76.02分，無論校方是否核定備取生，都不影響李未達最低分數的事實。

台大指出，招生簡章、須知沒有限制或禁止已有大學學籍者再次報考，無論蘇重考動機為何，難認有妨害社會秩序或公共利益的情形，無需撤銷錄取資格。

北高行指出，招生簡章須知沒有限制在籍學生的報考資格，而李的甄選成績確實未達正取最低分數，校方依招生規定核定不錄取，處分沒有違誤。

判決指出，李只是申請入學的考生身分，沒有要求台大規範錄取條件的請求權，尤其是就第三人是否有報考、錄取資格，李僅可以主張最低錄取標準是否合法，沒有理由訴請撤銷第三人的報考、錄取資格，欠缺全力保護必要，判李敗訴。