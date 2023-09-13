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水房洗錢近44億 12人改判有罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

大陸U盾示意圖。記者林保光／攝影
大陸U盾示意圖。記者林保光／攝影

葉姓男子等十四人在高雄美術館特區豪宅架設水房，協助賭博網站洗錢，經手金流達近四十四億元台幣，被檢方依洗錢、組織犯罪等罪起訴；一審認定罪證不足全數判無罪，高雄高分院昨天逆轉改判，認定葉等十二人觸犯特殊洗錢罪，各處六月至一年不等有期徒刑。

葉男等人二○一九年八月起成立「高雄金沙水房」，先以每月一千至一五○○元不等代價，租用大陸金融帳戶及Ｕ盾，再以三萬至五萬元價碼，聘請張姓男子等人協助洗錢。

檢警同年十月廿三日在高雄市鼓山區美術館大舉搜索水房，查獲支付平台系統，粗估葉男從水房架設起至被查獲為止，經手金流達人民幣九億七七○九萬六八○六元（約台幣四十三億九六九三萬元），從中賺取手續費約人民幣八九九萬七一八二元（約台幣四○四八萬元）。

檢方依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴，橋頭地方法院審理時認為，一般洗錢罪要件，得跟特定犯罪有聯結，不能僅依水房經手鉅額小額付款；至於特殊洗錢罪，要符合冒名申立帳戶等要件，檢方未提出補強證據，無從認定葉男取得Ｕ盾是冒名或以假名申請開立，不能僅憑自白作為有罪判決唯一證據，全判無罪。

檢方上訴，高雄高分院認為葉男等人參加水房工作群組，掌握旗下員工差勤跟日常經營狀況，確實有共同營運水房行為。

水房使用金融帳戶，都是葉男向不詳對象租用，符合洗錢防制法所舉例示「以不正方法取得金融帳戶」類型，且葉在偵訊、一審訊問時，都稱水房款項為賭博金流，後改口稱不知金流去向。

合議庭認為，葉男經營水房與營運，都與一般金融機構或經登記註冊的支付公司有別，且涉案十二人經濟狀況、收入與經手金流明顯不相當，難認水房所收付款項具合理來源，認定葉等十二人觸犯特殊洗錢罪，分別處刑，只有二人維持無罪。仍可上訴。

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