小三不滿被分手狂打數十通電話 嗆人夫不陪住「找人把你處理掉」

彰化縣一名介入他人婚姻的小三，因不滿人夫男友要分手，每天打電話或用line聯繫男友十幾次至數十次，甚至給男友下最後通牒說「如果要分手，就會找人把你處理掉，還會找人押走你老婆」，並要求男友每周陪住2天，每月給2萬元生活費。經男友報警，彰化地方法院依違反跟蹤騷擾防制法，判處拘役20日。

判決書指出，47歲小三因不滿人夫男友要分手，今年2、3月期間經常每天「奪命連環call」數十通電話，男友如果不接電話，她就傳line說「你最好給我接電話，不然你就要該死了，你讓我找到你完蛋，我明天在跟你好好算帳」、「明天給我錢準備好，我明天就要，你今晚敢對我這樣，你就不要後悔，你躲過今晚、你可以躲永遠嗎」、「你再不接你試看看」等語騷擾男友。

小三也用語音或LINE傳給男友說「如果你不願意聽我的話繼續再一起，我就幫你處理我們之間事情，我就要去找你老婆她押走」、「不要把某某當作我們感情之間的絆腳石，我一定要和你繼續再一起」、「你每個禮拜要陪我住2天，我要去哪玩你都要陪我去」、「你必須書立切結書給我每個月2萬元的生活費，如果你沒照我的話做，你家裡不會安寧」、「不可能，如果要分手，我會找人押走你老婆，並且會找人把你處理掉」等語，恐嚇男友，讓男友心生畏懼。

不過部分恐嚇言語男友並無錄音等證據，部分有留下line等證據，彰化地方法院依違反跟蹤騷擾防制法，判處小三拘役20日，可易科罰金。